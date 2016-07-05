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لأول مرة.. فتح المتحف الحيوانى بـ"حديقة الجيزة" أمام الزائرين فى العيد

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لأول مرة.. فتح المتحف الحيوانى بـ"حديقة الجيزة" أمام الزائرين فى العيد لأول مرة.. فتح المتحف الحيوانى بـ"حديقة الجيزة" أمام الزائرين فى العيد
قال الدكتور محمد رجائى، رئيس الادارة المركزية لحدائق الحيوان، التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إنه لأول مرة يتم فتح المتحف الحيوانى بحديقة حيوان الجيزة فى أول عيد الفطر المبارك أمام الزائرين.

يضم المتحف 1352 طائراً محنطاً، و555 حيواناً من الثدييات، و259 من الزواحف،و115 من الجماجم، و35 من الهياكل العظمية، و49 من الرؤوس وأقدم هذه المحنطات يعود إلى 100 عام مضت، وهو عمر الحديقة، وأحدثها هو إنسان الغاب الذى تم تحنيطه منذ خمس سنوات، ويحتوى المتحف على مجموعة لا مثيل لها من الفراشات الملونة وهى تكاد تحاكى الطبيعة من روعة التحنيط ودقته.

وأكد محمد رجائى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك تعليمات لجميع العاملين بحديقة حيوان الجيزة بتقديم جميع التسهيلات لزوار الحديقة فى احتفالات عيد الفطر المبارك، مشيراً إلى أن سعر تذاكر المتحف لا تتجاوز العشرة جنيهات، مضيفاً إلى أن الروية الجديدة تشمل تطوير حدائق الحيوان فى لإعادتها لمكانتها العالمية،مشير الى أن المتحف يعد أقدم متحف حيوان فى الشرق الأوسط، ويبلغ عمره مائة عام ويمكن للزائرين التجول فى أنحائه لاستكشاف حياة الكهوف والزواحف والغوص فى أعماق البحار، والاستمتاع بألوان العصافير والطيور،ومشاهدة الحيوانات التى تتفاوت فى أحجامها ما بين الحيوانات المفرطة الضخامة والشديدة الضائلة.

فيما كشف تقرير التجديدات فى المتحف الحيوانى، باستخدام عناصر الإبهار البصرى والتصميم الرائع وطريقة العرض والخلفيات الملونة الجذابة والواجهات الزجاجية الضخمة، ويضم المتحف بين آلاف القطع الأثرية والمومياوات التى كان يتم تخزينها على مدى 18 عاما بعد الحفاظ عليها من التلف، وقد تم إعادة تقسيم المتحف ليصبح مكوناً من ثلاثة طوابق بعد أن كان طابقاً واحداً ويضم الطابق الأول ديوراما الحياة الإفريقية، والبيئة الصحراوية وهياكل عظمية، أما الطابق الثانى فيضم عرضاً لبيئة الحيوانات المصرية والزواحف وقاع البحر، بينما يضم الطابق الثالث الطيور بتقسيماتها العلمية المختلفة.


>- عروض جديدة بـ"البحيرة الملونة" بحديقة الأسماك تستقبل زوار عيد الفطر
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مصر 365

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