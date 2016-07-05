تعرف على أسباب رفض أولى الجمهورية "تعليم زراعى" الالتحاق بالثانوية العامة

حصدت آية رضا محمد المسلمانى، الطالبة بمدرسة فوه الثانوية الزراعية بمحافظة كفر الشيخ، المركز الأول على مستوى الجمهورية، وتلقت مكالمة من الدكتور أحمد الجيوشى نائب وزير التربية والتعليم، أبلغها خبر حصولها على المركز الأول.

قالت آية، لـ"اليوم السابع"، إنها سقطت مغشيًا عليها فور سماعها خبر حصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية، موضحة أنها ظلت 10 دقائق مصابة بحالة إغماء حتى تم إفاقتها، وكادت تتحولت حالة الفرح في قلب والديها لرعب خوفاً عليها حتى تم إفاقتها، مشيرة إلى أنها كانت تتوقع أن تكون من الـ10 الأوائل على مستوى الجمهورية.

وأضافت الأولى على الجمهورية، :"والدى رضا المسلمانى، يعمل فنى كهرباء بشبكة كهرباء فوه، ووالدتي ربة منزل، والحمد لله حصلت على 504 درجة بنسبة 91.4%، ولم أكن أتوقع أن أحصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية وأملى الإلتحاق بكلية الطب البيطري، وبعدها ألتحق بكلية الطب البشرى،لأكون طبيبة وهذا أملى فى الحياة".

وأوضحت أن حلمها وأمنيتها الأولى مقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذى وصفته بـ" مانح المصريين الأمن الأمان" ، مؤكدة أنها ستكتب برقية له تطالب بمقابلته.

وأشارت إلى أنها التحقت بالثانوى العام أولاً ، لكنها اتجهت للثانوى الزراعي ، رغم تفوقها فى المرحلة الإعدادية، لتتحدى نفسها، وتتنافس مع صديقاتها فى مرحلة الثانوية العامة، ولتثبت للجميع أن التعليم الفني لا يقل عن التعليم العام، فمن خلال التعليم الفني يمكن للطلاب و الطالبات الالتحاق بأي جامعة بأقل مجهود بعكس الثانوية العامة، التى تحتاج لدروس خصوصية، وتوتر وقلق وإجهاد، وفى النهاية لن يحصل الطالب على حقه كاملاً ، لأن صعوبة امتحان مادة واحدة ،يفقد الطالب والطالبة أملهما فى الإلتحاق بكليات القمة، أو تسريب الإمتحان يتساوى ساعتها المجتهد بـ"الكسول الغشاش"، على حد قولها.

وأضافت أية، أنها لم تعتمد على الدروس الخصوصية ، لكن اعتمادها كان على الله ثم المذاكرة لمدة 8 ساعات يومياً و مجموعات التقوية المجانية بالمدرسة التى وصفتها بـ" الأفضل من الدروس الخصوصية".



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آية تمسك بصورة الرئيس عبدالفتاح السيسي وتتمنى لقاءه



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شهادات التقدير التى حصلت عليها أية من مدرسيها ومدرستها



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التواصل الاجتماعي من أهم الأشياء بعد مذاكرتي



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آية المسلماني تروي لليوم السابع ماحدث لها من حالة اغماء عند سماعها الخبر



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آية مع وزير التعليم وزملاءها المتفوقين



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آية ومحمد شعبان صديق العائلة يمسكان بصور الرئبيس عبدالفتاح السيسي



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إحدى شهادات التقدير لشقيقها ربيع في لعبة الكاراتيه



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إحدى شهادات التقدير لتفوق آية فى مادة الاقتصاد



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لحظة كتابة كلمة للرئيس وتطالب بمقابلته



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آية ترد على التهانى من صديقاتها عبر صفحة التواصل الاجتماعي



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آية مع والدها وعمها ربيع المسلمانى محمد أبو العين صديق العائلة

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