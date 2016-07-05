لجنة الإعلام بالبرلمان تحصر مشاهد العنف والمخدرات فى مسلسلات رمضان

قالت نشوى الديب، عضو لجنة الإعلام بالبرلمان، إن للجنة من المفترض أن تقيم المسلسلات التى عرضت فى شهر رمضان، لتصنيفها وحصر المشاهد التى تتضمن عنف وظهور للمخدرات والمشاهد الإباحية للمطالبة بعدم تكرارها خلال الفترة المقبلة.

وأضافت عضو لجنة الإعلام بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن الفن يخاطب العقل المصرى كما يعد من الوسائل التى تؤدى لتنشيط السياحة، فهناك دول اعتمدت على المسلسلات فى جذب السياح لها مثل تركيا، وهو ما يتطلب منا كلجنة إعلان التقييم الدورى لكل ما يعرض على التلفزيون من مسلسلات ودراما.

وأشارت إلى أن اللجنة ستحدد المسلسلات التى تتضمن رسائل هادفة للإشادة بها والمطالبة بتكرار مثل هذه الاعمال خلال الفترة المقبلة، مشددة على ضرورة ألا تتضمن المسلسلات إظهار المصرى على أنه بلطجى ويعيش فى العشوائيات لكن عليها الاهتمام بالمظاهر الايجابية.

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