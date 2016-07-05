لجنة من "الصحة" و"التموين" تضبط 7 آلاف طن مكرونة تركى مجهولة المصدر

تمكنت الإدارة العامة لمباحث التموين ، من ضبط مالك مخزن غير مرخص ببيع كميات من المكرونة ذات المنشأ التركى، وليس لديها أى بيانات تفيد مشروعية دخولها البلاد ( مجهولة المصدر ).

ووفقا لبيانات لجنة مشكلة من حملة مديريات التموين ومفتشى وزارة الصحة التى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها ، أكدت ضبط 6 آلاف و960 طن من المكرونة قبل بيعها فى الأسواق فى عملية غش للمستهلك، وقامت اللجنة بتحرير المحاضر اللازمة، ورفع عينات لتحليلها بوزارة الصحة.

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