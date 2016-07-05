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ضبط 532 عبوة عسل نحل مجهولة المصدر داخل محل بالقاهرة

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ضبط 532 عبوة عسل نحل مجهولة المصدر داخل محل بالقاهرة ضبط 532 عبوة عسل نحل مجهولة المصدر داخل محل بالقاهرة
تمكنت مباحث والتجارة الداخلية بالقاهرة من ضبط 532 عبوة عسل نحل مجهولة المصدر داخل محل غير مرخص، وحرر محضر بالواقعة.

كانت معلومات لمباحث التموين والتجارة الداخلية تفيد بقيام صاحب محل غير مرخص لتجارة السلع الغذائية بحيازة وتجميع كميات كبيرة من السلع الغذائية "عسل النحل" مجهولة المصدر والخالية من اى مستندات تفيد مصدرها، تمهيداً لطرحها بالأسواق.

وقامت مجموعة عمل من ضباط الإدارة بمداهمة المتحرى عنه، وأسفر ذلك عن ضبط صاحب المحل وبحوزته 532 عبوة عسل نحل مدون عليها علامات تجارية مجهولة المصدر، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهه.

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مصر 365

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