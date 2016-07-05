ضبط عامل بحوزته أقراصا مخدرة باالدقهلية

تمكن ضباط مباحث مكافحة المخدرات من ضبط عامل وبحوزته كمية من مخدر الترمادول، وتلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية، بتمكن ضباط إدارة مكافحة المخدرات. من ضبط فاروق ص م ال 46 سنة عامل ومقيم بقرية البقلية التابعة لمركز المنصورة، حال عمله بصيدلية شقيقه بنفس القرية وبحوزته 129 قرصا لعقار التامول والترمادول المخدران وعقاقير مؤثرة على الصحة النفسية والعصبية ومبلغ 1420 جنيها و2 هاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة نشاطه غير المشروع وتم تحرير المحضر رقم 13179 لسنة 2016 جنايات مركز المنصورة وجار عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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