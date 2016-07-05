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فى آخر يوم صيام.. تعرف على أهم 3 فوائد عادت على جسمك

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فى آخر يوم صيام.. تعرف على أهم 3 فوائد عادت على جسمك فى آخر يوم صيام.. تعرف على أهم 3 فوائد عادت على جسمك
ساعات قليلة وسينتهى شهر رمضان لتعود الحياة إلى طبيعتها، وبعد شهر من الصيام يقدم الدكتور "مجدى بدران"، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة واستشارى الأطفال وزميل معهد الطفولة جامعة عين شمس، الفوائد التى عادت على الجسم من الجسم:

1. الصيام وصيانة الجهاز الهضمى
>يقوم الصيام بعمل راحة إجبارية للجهاز الهضمى عن طريق منع دخول أى طعام أو شراب، مما يعنى تخفيف الأحمال والأعباء الوظيفية على كافة مناطق الجهاز الهضمى، تخلص من السموم والشوارد الحرة التى تدمر الخلايا وتمهد لأمراض العصر المزمنة مثل الحساسية ونقص المناعة والسرطانات والسكر، ويعمل على تجديد شامل لكل خلايا الغشاء المخاطى للجهاز الهضمى.

2. الصيام يزيد من تكاثر أعداد البكتيريا الصديقة
>تحتضن الأمعاء مجموعة كبيرة من الميكروبات النافعة، وبالأبحاث لوحظ أن الصيام يدعم توازن بيئة البكتيريا الصديقة للأمعاء وهو ما يعود بالنفع على الجسم.

3. الوقاية من غازات البطن
>تتعدد أسباب غازات البطن بسبب تناول أطعمة دسمة والإصابة بالقولون العصبى وخلل فى التوازن بين الكائنات الحية الدقيقة فى الأمعاء، نتيجة تناول المضادات الحيوية، والصيام يقوم بتعديل النمط الغذائى بصورة طبيعية لذلك يعالج غازات البطن.

وينصح الدكتور "مجدى" قائلا: "يفضل مداومة الصيام طوال العام مرة أو مرتين أسبوعيا للاستفادة من هذه الصيانة الدورية للجهاز الهضمى، ورفع المناعة وزيادة الذكاء والقدرة العقلية.


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