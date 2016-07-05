الخارجية الليبية بالحكومة المؤقتة تدين تفجيرات المسجد النبوى الشريف

نددت وزارة الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة بالتفجيرات الإرهابية بالقرب من المسجد النبوى الشريف بالمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية

وأكدت الوزارة- فى بيان لها الليلة- أن الإرهاب لادين له، ولا يحترم مقدسات المسلمين أو غيرهم، ولايفرق بين جنسيات أو أصول أو أعراق ولا أوطان.

وأوضحت الخارجية الليبية، أنه آن لنا تنسيق الجهود المشتركة فى محاربة الإرهاب، ووضع استراتيجية واضحة تمكننا من استئصال هذا الورم الخبيث، مقدمة التعازى الحارة للمملكة العربية السعودية، قيادة وشعبا ولأهالى الضحايا.

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