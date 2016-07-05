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الخارجية العراقية تدين الاعتداءات الإرهابية ضد السعودية .. وتؤكد: تعكس شذوذ فكرى

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الخارجية العراقية تدين الاعتداءات الإرهابية ضد السعودية .. وتؤكد: تعكس شذوذ فكرى الخارجية العراقية تدين الاعتداءات الإرهابية ضد السعودية .. وتؤكد: تعكس شذوذ فكرى
أدانت وزارة الخارجية العراقية وبشدّة الاعتداءات الارهابية التى تعرض لها المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة ، ومسجد محلي في مدينة القطيف ، وتشير إلى ان مثل هذه الجرائم النكراء التي تستهدف الاماكن المقدسة ودور العبادة والمساجد تبيّن انحراف وشذوذ الفكر الذي تحمله العصابات التكفيرية كداعش وغيرها من التنظيمات المتطرفة.

واكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد جمال في بيان صحفي حصل اليوم السابع على نسخة منه أن الحواضن الفكرية التي وفّرت المنابر لأئمة التكفير وخطباء التحريض هى المسؤولة عن انتهاك حرمة مقام الرسول الاكرم (ص) ومن الواجب التصدي لها والقضاء عليها.

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