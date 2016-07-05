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ملك الأردن يؤكد وقوف بلاده إلى جانب السعودية فى التصدى لخطر الإرهاب

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ملك الأردن يؤكد وقوف بلاده إلى جانب السعودية فى التصدى لخطر الإرهاب ملك الأردن يؤكد وقوف بلاده إلى جانب السعودية فى التصدى لخطر الإرهاب
أجرى العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى الليلة الماضية اتصالا هاتفيا مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أكد خلاله وقوف الأردن التام إلى جانب فى التصدى لخطر الإرهاب وعصاباته الإرهابية الجبانة.

وأفاد بيان صادر عن الديوان الملكى الهاشمى خلال الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء بأن الملك عبدالله الثانى أدان خلال الاتصال التفجيرات الإرهابية التى استهدفت أمس الاثنين عددا من المواقع فى المدينة المنورة والقطيف وجدة، معربا عن تعازيه ومواساته بضحايا هذه الأعمال الإجرامية البشعة وتمنياته للمصابين الشفاء العاجل.
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