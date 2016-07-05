10 خطوات تخلى أيامك كلها عيد.. فرح نفسك ومتسمعش كلام حد

يحتفل العالم العربى والإسلامى بعيد الفطر المبارك وسط أمنيات كثيرة وأحلام لا تنتهى، ويتساءل البعض لماذا أيام العيد معدودة؟

ويجيب على هذا التساؤل الدكتور "مينا جورج" رئيس قسم التأهيل النفسى بمستشفى العباسية، قائلا: "نظرتنا البسيطة هى التى تجعل أيام العيد معدودة خلال العام، رغم أنه بأيدينا أن نحول العام كله إلى أعياد متتالية لا تنتهى، وهناك 10 خطوات يمكننا القيام بها للتغلب على حالة الاكتئاب والوصول للسعادة حتى يتحول كل يوم عيد جديد، وهى:

1. ممارسة مهام يومية بسيطة نحبها ولا نشعر معها بالضغط النفسى حتى تهدأ أعصابنا.

>2. الابتعاد عن نصائح الأصدقاء الذين يحاولون إقناعك بالسفر والابتعاد عن عملك إذا واجهت مشكلة ولكن واجه المشكلة وتعرف عليها حتى تستطيع التخلص منها والوصول للسعادة.

>3. التوازن فى العبادة والتقرب إلى الله لأنها من أسباب السعادة فهى تثبت فكرة الرضا مع ضرورة الابتعاد عن المتشددين فى الدين، خاصة من يحرمون الأشياء كلها ويجعلك تشعر بالتقصير فى عبادتك بشكل مستمر.

>4. الوقوف يوميا أمام المرآة والتحدث بجمل إيجابية.

>5. تقليل اللوم على النفس.

>6. تقبل النفس بما فيك من مميزات وعيوب.

>7. الاستمتاع بيوم الإجازة بعيدا عن العمل الروتينى.

>8. تكوين صداقات جديدة تكسبك الخبرة وتجعلك تقبل على الحياة.

>9. لا تتفاؤل ولا تتشاؤم بحجم كبير على الأحداث، اجعل مشاعرك بسيطة غير مبالغ فيها.

>10.اكتشاف هواياتك وممارستها حتى تقترب دائما من السعادة.

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