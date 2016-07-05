توزيع الجوائز على الفائزين فى مسابقة حفظ القرأن الكريم بأولاد صقر شرقية

قام مجلس إدارة المسجد الكبير، بمدينة أولاد صقر بمحافظة الشرقية، بتسليم الجوائز للفائزين بالمسابقة الرمضانية، حيث تم تقسيم مستويات المسابقة الى حفظ القرآن الكريم كاملا وثلاثة أرباع القرآن ونصف القرآن وربع القرآن، وأقيم حفل توزيع الجوائز.

وقام مجلس إدارة المسجد بتوزيع الجوائز على الفائزين، وذلك عقب صلاة التراويح، حيث بدأ الحفل بتلاوة القرأن الكريم للشيخ محمد الأمام حسين، ثم كلمة لكل من المشايخ محمد شعلان ومنصور فتحى العدل ومحمود شحاتة، المشرفين على المسابقة، وبحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية، فيما قدم فقرات الحفل الإعلامى على الوزير ابن مدينة أولاد صقر.

وتم توزيع الجوائز على 180 من الفائزين، فيما حصد الطالب "أحمد نجاح مصطفى" المركز الأول فى المسابقة بحصوله على رحلة عمرة ، فيما حصل الباقون على شهادات تقدير ومبالغ مالية وكتب ومصاحف .



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مجلس إدارة المسجد المشرف على المسابقة



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الطالب أحمد مصطفي الحاصل على رحلة عمرة بالمسابقة



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الطلاب والتلاميذ المشاركين فى المسابقة



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توزيع الجوائز على الفائزين فى المسابقة



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أولياء أمور الطلاب المشاركين فى المسابقة



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شهادة تقدير الطالب الحاصل على المركز الأول فى المسابقة

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