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توزيع الجوائز على الفائزين فى مسابقة حفظ القرأن الكريم بأولاد صقر شرقية

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توزيع الجوائز على الفائزين فى مسابقة حفظ القرأن الكريم بأولاد صقر شرقية توزيع الجوائز على الفائزين فى مسابقة حفظ القرأن الكريم بأولاد صقر شرقية
قام مجلس إدارة المسجد الكبير، بمدينة أولاد صقر بمحافظة الشرقية، بتسليم الجوائز للفائزين بالمسابقة الرمضانية، حيث تم تقسيم مستويات المسابقة الى حفظ القرآن الكريم كاملا وثلاثة أرباع القرآن ونصف القرآن وربع القرآن، وأقيم حفل توزيع الجوائز.

وقام مجلس إدارة المسجد بتوزيع الجوائز على الفائزين، وذلك عقب صلاة التراويح، حيث بدأ الحفل بتلاوة القرأن الكريم للشيخ محمد الأمام حسين، ثم كلمة لكل من المشايخ محمد شعلان ومنصور فتحى العدل ومحمود شحاتة، المشرفين على المسابقة، وبحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية، فيما قدم فقرات الحفل الإعلامى على الوزير ابن مدينة أولاد صقر.

وتم توزيع الجوائز على 180 من الفائزين، فيما حصد الطالب "أحمد نجاح مصطفى" المركز الأول فى المسابقة بحصوله على رحلة عمرة ، فيما حصل الباقون على شهادات تقدير ومبالغ مالية وكتب ومصاحف .

مسابقة حفظ القرأن الكريم بأولاد صقر شرقية (1)
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مجلس إدارة المسجد المشرف على المسابقة

مسابقة حفظ القرأن الكريم بأولاد صقر شرقية (2)
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الطالب أحمد مصطفي الحاصل على رحلة عمرة بالمسابقة

مسابقة حفظ القرأن الكريم بأولاد صقر شرقية (3)
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الطلاب والتلاميذ المشاركين فى المسابقة

مسابقة حفظ القرأن الكريم بأولاد صقر شرقية (4)
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توزيع الجوائز على الفائزين فى المسابقة

مسابقة حفظ القرأن الكريم بأولاد صقر شرقية (5)
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أولياء أمور الطلاب المشاركين فى المسابقة

مسابقة حفظ القرأن الكريم بأولاد صقر شرقية (6)
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شهادة تقدير الطالب الحاصل على المركز الأول فى المسابقة


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