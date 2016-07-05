أخبار عاجلة

مساء dmc - عم الشهيد الرائد عماد الركايبي: "العزاء للشعب المصري كله وأي شهيد فداء مصر" -
البدري: ضحكت أنا ومعلول على أنباء رحيله -
لأول مرة.. «إيناسيو» يؤجل الإعلان عن قائمة مباراة إنبي -
اقباط الاسكندرية يصلون فى الشارع من اجل الضحايا -
مساء dmc - تعليق صفوت الحجار على استشهاد شقيقته الشهيدة "نجوى الحجار" أول شهيدة في تاريخ شرطة -
السيسي يعلن تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب -
السيسي يعلن حالة الطواريء لمدة 3 أشهر في البلاد -
وزير التنمية المحلية يوجه برعاية مصابي حادثي كنيستي طنطا والإسكندرية -
10 صور ترصد ما تبقى من كنيسة مارجرجس بطنطا بعد الانفجار -
مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

انتحارى يفجر نفسه بمركز للشرطة فى إندونيسيا

Google+ Print
انتحارى يفجر نفسه بمركز للشرطة فى إندونيسيا انتحارى يفجر نفسه بمركز للشرطة فى إندونيسيا
نقلت محطة تلفزيون أندونيسية عن متحدث باسم الشرطة قوله، إن مهاجما انتحاريا يقود دراجة نارية هاجم مركزا للشرطة فى مدينة سولو اليوم الثلاثاء فقتل نفسه وأصاب شخصا بجروح.

وأبلغ المتحدث باسم الشرطة الاندونيسية بوى رافلى آمار، محطة تلفزيون مترو أن المهاجم "اقتحم الفناء على دراجة نارية وفجر نفسه."

ورفعت السلطات الإندونيسية درجة التأهب الامنى، منذ أن أعلن تنظيم داعش المسؤولية عن هجوم فى العاصمة جاكرتا فى يناير أودى بحياة أربعة أشخاص. وقتل فيه أيضا المهاجمون الاربعة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365