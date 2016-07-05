انتحارى يفجر نفسه بمركز للشرطة فى إندونيسيا

نقلت محطة تلفزيون أندونيسية عن متحدث باسم الشرطة قوله، إن مهاجما انتحاريا يقود دراجة نارية هاجم مركزا للشرطة فى مدينة سولو اليوم الثلاثاء فقتل نفسه وأصاب شخصا بجروح.

وأبلغ المتحدث باسم الشرطة الاندونيسية بوى رافلى آمار، محطة تلفزيون مترو أن المهاجم "اقتحم الفناء على دراجة نارية وفجر نفسه."

ورفعت السلطات الإندونيسية درجة التأهب الامنى، منذ أن أعلن تنظيم داعش المسؤولية عن هجوم فى العاصمة جاكرتا فى يناير أودى بحياة أربعة أشخاص. وقتل فيه أيضا المهاجمون الاربعة.

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