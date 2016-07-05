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"تعليم البرلمان": الوزير يعرض "بناء الفصول بحق الانتفاع" على اللجنة بعد العيد

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"تعليم البرلمان": الوزير يعرض "بناء الفصول بحق الانتفاع" على اللجنة بعد العيد "تعليم البرلمان": الوزير يعرض "بناء الفصول بحق الانتفاع" على اللجنة بعد العيد
قال الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم، إن بناء فصول المدارس بنظام حق الانتفاع لا يعد خصخصة للمدارس، بل هو نوع من مشاركة المجتمع الأهلى مع الدولة فى بناء المدارس، موضحا أن هذه الطريقة تؤكد أن نظام التعليم قضية أمن قومى تتطلب تضافر جميع الجهود ومشاركة المستثمرين والمجتمع المدنى فى بناء المدارس.

وأضاف رئيس لجنة التعليم، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن وزارة التعليم شرحت لأعضاء اللجنة خلال الأيام الماضية جزء من مشروع بناء الفصول بحق الانتفاع، موضحا أن وزير التربية والتعليم يعرض المشروع كاملا على اللجنة عقب عيد الفطر مباشرة.


>- الحكومة تعلن بناء 60 ألف فصل دراسى بنظام حق الانتفاع

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