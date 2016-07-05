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عدا القمة.. تعديل موعد الجولة الأخيرة من الدوري بسبب مبدأ تكافؤ الفرص

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عدا القمة.. تعديل موعد الجولة الأخيرة من الدوري بسبب مبدأ تكافؤ الفرص عدا القمة.. تعديل موعد الجولة الأخيرة من الدوري بسبب مبدأ تكافؤ الفرص

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم أنه تقرر تقديم موعد لقاء وادي دجلة والاتحاد السكندري إلى يوم الجمعة بدلا من السبت.

وكان من المقرر أن يلتقي الفريقان يوم السبت المقبل في إطار الجولة 34 من الدوري المصري ولكن تم تقديمها إلى يوم الجمعة لتقام في الساعة السادسة.

وأضاف عامر حسين لـFilGoal.com في الوقت ذاته"ستقام مباراة الاتحاد ودجلة، طلائع الجيش وسموحة، المصري وغزل المحلة يوم الجمعة في الساعة السادسة".

وفسر"وذلك من أجل تكافؤ الفرص بين جميع الفريق في بين المتنافسين على المربع الذهبي".

وبذلك ستكون آخر مباريات الدوري المصري تلك التي تجمع بين الزمالك والأهلي في الجولة الأخيرة من المسابقة.

في الوقت ذاته أكد عامر حسين تصريحات ثروت سويلم رئيس اتحاد الكرة بأن رمضان صبحي لاعب الأهلي سيخوض لقاء القمة ولن يشارك مع منتخب . (طالع التفاصيل)

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