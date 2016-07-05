AskGhali# بالفيديو – غالي يجيب.. من أفضل اللاعبين في الأهلي يلعبون بمركزك

"من أفضل اللاعبين يلعبون في نفس مركزك"؟.. سؤال من أحد متابعين FilGoal.com ويجيب عنه حسام غالي قائد الأهلي.

وحل حسام غالي ضيفا على FilGoal.com يوم الاثنين، ليجيب عن أسئلتكم عبر حسابنا على تويتر.

ما عليك إلا كتابة السؤال عبر هاشتاج #AskGhali وسيقوم حسام غالي بالإجابة على السؤال وينشره @FilGoalLive والموقع.

وأجاب غالي"أرى أن هناك العديد من اللاعبين الجيدين في الأهلي يلعبون في نفس مركزي سواء من الفريق الأول أو الشباب".

وأكمل"عمرو السولية لاعب جيد، وحسام عاشور نجم كبير بالطبع".

وأضاف"هناك أيضا كريم نيدفيد المعار لوادي دجلة والذي سيعود للأهلي، وناصر ماهر الذي يلعب في صفوف ناشئي الفريق".