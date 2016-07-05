منتخب الشباب لـ في الجول: أجلنا مواجهة أنجولا.. ولن أعتمد على رمضان في هذه الحالة

أكد معتمد جمال المدير الفني لمنتخب مصر للشباب عدم اعتماده على رمضان صبحي نجم الأهلي في مواجهة أنجولا في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا دون 20 عاما.

ويحل منتخب أنجولا ضيفا على مصر يوم الأحد المقبل بعد يوم واحد من مباراة القمة التي تقام السبت.

وقال معتمد جمال لـFilGoal.com: "حاولنا قدر الإمكان تأخير موعد مباراة أنجولا، وأرسلنا يوم 30 يونيو تحديدا موعد المباراة لتقام يوم الأحد بعد فشل محاولات تأجيل القمة".

وكان من المفترض أن يلعب اللقاء يوم الجمعة، لكن تم تأجيله ليوم الأحد.

وأضاف "بنسبة كبيرة رمضان صبحي لن يشارك معي أو لن يبدأ أساسيا على الأقل حال مشاركته أمام الزمالك من بداية المباراة أو لعب شوطا أو أكثر".

وتابع "بالتأكيد لو لعب أمام الزمالك المباراة كاملة سيكون صعب جدا أن نشركه حتى لا يرهق ويمثل عبء بدنيا عليه".

"رمضان لاعب مهم في فريقي وأردت وتمنيت وجوده في مباراة هامة مثل أنجولا، لكننا سنرى ماذا سيفعل في مباراة الزمالك وكم دقيقة سيشارك".

وأتم "كل شيء سيحسم بعد مباراة القمة وموقف رمضان منها".