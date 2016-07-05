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المدير الرياضي لأودينيزي يتحدث عن ' المثير للإعجاب ' رمضان صبحي

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المدير الرياضي لأودينيزي يتحدث عن ' المثير للإعجاب ' رمضان صبحي المدير الرياضي لأودينيزي يتحدث عن ' المثير للإعجاب ' رمضان صبحي

أوضح نيريو بوناتو المدير الرياضي لنادي أودينيزي الإيطالي أن ناديه يسعى بكل السبل للتعاقد مع رمضان صبحي لاعب الأهلي الشاب.

وقدم أودينيزي عرضا رسميا للأهلي لضم رمضان صبحي في فترة الانتقالات الصيفية، لكن الأهلي لم يرد على العرض، في ظل منافسة من ستوك سيتي على توقيع اللاعب.

وقال بوناتو في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس الإيطالية يوم الاثنين: "قمنا بدراسة ملف رمضان صبحي المثير للإعجاب".

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وأضاف "نبحث بكل الطرق الممكنة أمر التعاقد مع رمضان خلال فترة الإنتقالات الصيفية".

وأشار مدير أودينيزي الرياضي إلى أن ناديه يركز على قيمة اللاعبين المنضمين للفريق وليس عددهم.

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