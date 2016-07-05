الغندور: حكام اليورو رفضوا القمة.. وقد نتجه لطاقم عربي أو إفريقي

أكد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام أن معظم الحكام الأوروبيين رفضوا إدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك التي تقام السبت المقبل.

ويلعب الفريقان مباراة القمة ضمن الجولة الأخيرة من الدوري المصري الذي حسم الأهلي لقبه قبل جولتين من نهايته.

وقال الغندور في تصريحات لقناة CBC extra يوم الاثنين: "معظم الحكام الذين يخوضون بطولة يورو 2016 ردوا بالرفض لأسباب مختلفة".

وأوضح أن هناك محاولة أخيرة يوم الثلاثاء لاستقدام طاقم أوروبي قاد بعض مباريات اليورو.

وأضاف "في حالة فشلنا في توفير طاقم أوروبي للقمة، سنتجه لطاقم عربي أو إفريقي ليكون غير مصري بناء على طلب الفريقين".