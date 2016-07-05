الأهلي لـ في الجول - وافقنا على احتراف رمضان صبحي.. ونربط رحيله بشيء واحد فقط

يبدو أن أزمة احتراف رمضان صبحي لاعب الأهلي الشاب في طريقها للحل، بعد أن شهدت صفقة انتقاله للاحتراف في أوروبا تعثرا خلال الأيام الأخيرة.

ستوك سيتي طلب رسميا من الأهلي ضم رمضان صبحي مقابل مبلغ مالي ضخم، كما عرض أودينيزي ضم صانع الألعاب الشاب، لكن الأهلي لم يرد على هذه العروض، مما أحبط اللاعب.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي في تصريحات لـFilGoal.com يوم الاثنين: "لا نمانع احتراف رمضان صبحي ورحليه عن القلعة الحمراء".

وأضاف "سنسمح لرمضان بالرحيل في حالة تلقي عرض مالي مناسب للأهلي وللاعب نفسه".

وعن الاعتراض الفني علي رحيله، أوضح عبد الحفيظ أن الجانب المالي لو كان مناسبا سيتغلب علي الجانب الفني، ليسمح له الأهلي بالرحيل.

ونفى عبد الحفيظ وجود أي شروط جزائية في عقد رمضان صبحي تسمح له بالرحيل مقابل دفعها، مشيرا إلى أن الحل الوحيد له هو موافقة الاهلي علي العروض التي تأتيه.

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وعلم FilGoal.com أن ستوك سيتي يتمسك بضم اللاعب البالغ من العمر 19 عاما رغم عدم سير المفاوضات مع الأهلي بسلاسة خلال الأيام الماضية، كما أن الساعات الأخيرة شهدت انفراجة في الموقف.

الفريق الإنجليزي يرغب في إنهاء الصفقة قبل بداية معسكر الإعداد للموسم الجديد من الدوري الذي ينطلق منتصف أغسطس المقبل.

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