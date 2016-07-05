حوار في الجول - رئيس وفاق سطيف: عودتنا لدوري الأبطال واردة.. وهذه أسبابنا للتظلم ضد الإقصاء

هل يعود وفاق سطيف للمنافسة على دوري أبطال إفريقيا بعد استبعاده بقرار من الاتحاد الإفريقي (كاف) نتيجة للشغب الجماهيري؟ حسن حمّار رئيس النادي الجزائري يجيب.

وأصدر الكاف قرارا وفقا للائحة بعد اقتحام جماهير وفاق سطيف ملعب مباراته ضد ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي في الجولة الأولى من دوري الأبطال بإقصاء ممثل الجزائر بعد إلغاء المباراة قبل نهايتها. (التفاصيل)

ويلعب سطيف في المجموعة الثانية مع الزمالك وإنيمبا وصن داونز، وتم إلغاء نتائج الفريق الجزائري قبل مباريات الجولة الثانية.

تعرف على موقف مجموعة الزمالك بعد إقصاء سطيف

وأجرى FilGoal.com حوارا مع حسن حمّار الذي أفند فيه أبرز ما ذكره للجنة الانضباط التابعة للكاف خلال اجتماعه بهم مساء الأثنين بالقاهرة.

وقال حمّار لـFilGoal.com: "حتى هذه الساعة لم يصدر قرارا رسميا بعودة وفاق سطيف، لكن بالطبع نتمنى وكل الشعب العربي يرغب في ذلك".

"المنافسة ستكون حقيقية في وجود وفاق سطيف مع الزمالك والأهلي والوداد وكل الفرق العربية القوية".

"بالفعل حدثت بعض التجاوزات من الجمهور لكن لسنا مسؤولين عنها.. ومعروف أن الأمن هو المسؤول وليس النادي".

"كنت في اجتماع بالكاف وأجبت على بعض الاستفسارات وأخطرنا لجنة الانضباط أن الأحداث لم تكن مسؤوليتنا ولم يتعرض أحد للخطر".

"الحكم كان مبالغا لما يقوله، إذ ذكر أن الأنصار وصلوا لغرب خلع الملابس والمناوشات استمرت 40 دقيقة.. هذا لم يحدث".

"حدثت بعض المناوشات في المدرجات بين الجمهور والشرطة.. لكن معروف على المستوى العالمي أن الأمن هو المسؤول عن النظام".

الأسباب؟

يبرر حسن حمّار لـFilGoal.com أن الأندية والمنتخبات حول العالم لا تتحمل تصرفات جماهيريها مستشهدا بكوبا أمريكا واليورو.

وقال رئيس سطيف: "الأمن إذا لم يحضر المباريات لا تقام.. ومثلما يقولون إن هناك شماريخ في الملاعب العربية بمصر والجزائر وتونس، لكن هل هذا ليس موجودا في أوروبا وأمريكا اللاتينية؟"

وأضاف "ألم توجد شماريخ في اليورو واقتحامات للملاعب؟ هل المنتخبات مسؤولة عما تفعله الجماهير أم هي مسؤولية أمنية؟"

متى يصدر القرار؟

ينتظر وفاق سطيف صدور القرار النهائي من لجنة الانضباط خلال 72 ساعة كحد أقصى.

وواصل حسن حمّار لـFilGoal.com قائلا: "أتمنى عودة وفاق سطيف، هناك بعض الملاحظات لا أحب أن أتحدث عنها الآن، لكن نثق في رؤية المسؤولين وأصحاب القرار على مراعاة الموقف وتقديره بشكل سليم".

وأتم "القرار سيصدر خلال 72 ساعة وأتوقع أن يكون لصالح عودتنا.. وتحياتي لمصر وشعب مصر الشقيق".