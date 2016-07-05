كيف يكون مسجد رسول الله هدفاً للإرهاب..؟!

استنكر نائب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالعزيز الفالح وعدد من المصلين التقت بهم "الرياض" بعد صلاة العشاء أمس، الحادث الاجرامي الذي اقدم عليه شخص تجرد من عرى الدين وصفات الانسانية والرحمة، متعدياً على حدود الله ومقدساته ومسجد رسوله صلى الله عليه وسلم، في الليلة التي يتجه فيها عباد الله طالبين محو ذنوبهم وزيادة حسناتهم بمناسبة شهر القرآن الكريم، وفي ليلة وداع هذا الشهر الفضيل، اتجه هذا المجرم للشيطان ولبى نداءه وائتمر بأمره، وفجر اخوانا له صائمين على مائدة الافطار، بعد ان دعوه ليتناول الافطار معهم.

الفالح: المنفذ مجرم باع نفسه للشيطان وتعدى كل خطوط المحرمات

المنفذ مجرم باع

نفسه للشيطان

وشجب الشيخ عبدالعزيز الفالح هذا العمل الجبان واصفاً اياه بأنه تعدى كل خطوط المحرمات بوصوله لأقدس الأماكن المقدسة وأشرفها وأحبها الى الله فليس بعد الحرمين الشريفين حرمة وليس بعد شهر رمضان، اوقات فضيلة تنسكب فيها دموع المسلمين وترتفع اكفهم لله تعالى بأن يغفر لهم ويتجاوز عن سيئاتهم، ليأتي هذا المجرم الذي باع نفسه ودمه للشيطان واعوانه من عصابة الاجرام التي اوعزت له بالقيام بهذا العمل الشنيع الذي تتبرأ منه جميع الاديان والملل ومكارم النفوس وصفات الاخلاق، داعياً الله تعالى بأن يحفظ أمن الحرمين الشريفين واستقرارها وان يرحم شهداءنا ويشفي جرحانا ويربط على قلوب اهاليهم ويمنحهم الصبر والسلوان، كما دعا الله ان يحفظ ولاة امرنا وينصرهم ويمكنهم من الخارجين على تعاليم الدين.

بعيد عن روح

الإسلام وتعاليمه

والتقت "الرياض" بالزائرين من عُمان محمد حسين وفهد علي وعلي سالم، فقالوا ان من يستهدف المسجد النبوي وفي هذا الشهر الفضيل ليس بمسلم ولا يمت للاسلام بصلة وهو بعيد عن روح الاسلام وتعاليمه، ونعزي اخواننا السعوديين في هذا المصاب الجلل وندعو الله للشهداء بالرحمة والمغفرة وللجرحى بالشفاء ونسأل الله ان يديم على الحرمين الشريفين امنها واستقرارها وان يحفظ قادتها ويمكنهم من المجرمين العابثين.

المواطن محمد النحاس عسكري متقاعد ردد عبارة لا حول ولا قوة الا بالله مرارًا وبدا مندهشاً من هذا العمل الجبان الذي استهدف ثاني الحرمين الشريفين ومثوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه قال هذا ينذر بانتهاء هذه الفئة الباغية والقضاء عليهم بإذن الله ويزيد الناس كرها لهم وبعدا عنهم فما بعد الحرمين الشريفين محرم ينتهكونه عليهم غضب الله وعقابه.

مسجد رسول الله

هدف للإرهاب..!!

مفيد أحمد وعلي ابراهيم من السودان وزملاؤهم، استنكروا هذا العمل الشنيع والجريمة النكراء التي نفذها مجرم حقير بجوار الحرم النبوي الشريف، وقالوا نحن نشعر بالأمن والأمان في هذه المدينة الطيبة الطاهرة ولن يغير قناعتنا شرير باع نفسه لأعوان الشيطان.

عبدالله الشهاوي ووائل عوض ورفقاؤهم من مصر، صبوا جام غضبهم على المنظمات الارهابية ومن ينضوي تحتها وينفذ اوامرها الاجرامية، وقالوا لا يمكن ان يعتقد رجل مسلم ان المدينة المنورة او مكة المكرمة تكون هدفا للارهاب، ولكن هذا ما حصل لأن المنفذ ومن ارسله خرجوا من صفة الآدمية والانسانية والدين القويم، حيث امرنا ربنا بأن لا نتعاون على الاثم والعدوان.

الوضع طبيعي

في الحرم وساحاته

إلى ذلك، أدى المصلون صلاة العشاء والتراويح ولم يشعر معظمهم بما حدث لبعد مكان الجريمة عن الحرم بأكثر من كيلومتر.

والتقطت "الرياض" صورًا للمصلين بعد فراغهم من صلاة العشاء التي أدوها بأمن وطمأنينة شديدين.

الشيخ الفالح يتحدث لـ «الرياض»

محمد النحاس مواطن سعودي