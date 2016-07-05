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مصادر لـ «الرياض»: فتاة عشرينية من بين الضحايا.. ومنفذ الهجوم لا يتجاوز الـ 20 من عمره

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انفجار قرب المسجد النبوي يوقع أربعة شهداء من رجال الأمن

أدى انفجار انتحاري قرب المسجد النبوي الشريف أمس إلى استشهاد وإصابة عدد من رجال الأمن.

وصرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه مع حلول صلاة مغرب أمس الاثنين، بالمدينة المنورة، اشتبه رجال الأمن في أحد الأشخاص أثناء توجهه إلى المسجد النبوي الشّريف عبر أرض فضاء تستخدم كمواقف لسيارات الزوار، وعند مبادرتهم في اعتراضه قام بتفجير نفسه بحزام ناسف مما نتج عنه مقتله، واستشهاد أربعة من رجال الأمن، تغمدهم الله بواسع رحمته وتقبلهم في الشهداء، وإصابة خمسة آخرين من رجال الأمن شفاهم الله.

ووفقاً لكشف تحصلت عليه "الرياض"، فقد بلغ عدد المتوفين والمصابين في حادثة تفجير بالقرب من المسجد النبوي عشرة أشخاص، بينهم سبعة من رجال الأمن، وشخصان مجهولا الهوية، وفتاة عشرينية.

واكدت مصادر لـ "الرياض" أن الارهابي منفذ الهجوم شاب في مقتبل العمر لا يتجاوز الـ 20 من عمره.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، قد زار في مستشفى الأنصار أمس، عددا من رجال الأمن المصابين جرّاء الحادث الإرهابي، الذي وقع بالقرب من مسجد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وأطمأن سموه على حالتهم الصحية، موجهاً بتوفير الرعاية الصحية لهم على أكمل وجه.

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استشهاد وإصابة عدد من رجال الأمن في الحادث الإرهابي

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قائمة خاصة لـ «الرياض» بأسماء المصابين بحادث التفجير

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