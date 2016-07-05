حقت لعنة رسول الله على من أحدث في مدينته حدثاً أو آوى محدثاً

د. غازي المطيري

أكد الأستاذ بالجامعة الإسلامية د. غازي المطيري أن استهداف الإرهابيين للمسجد النبوي الشريف والقائمين على أمنه خبر تتزلزل له الجبال، وتنخلع له القلوب بشاعة وقبحاً، ومما أذهل العقول، وألجم الألسنة حين دوى انفجار ضخم صك مسامع الصوام والركع السجود في مسجد رسول الله عليه وسلم، في وقت ترفع فيه اكف الضراعة الى الله وبجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يثبت مروق هذه الفئة الضالة من كل آداب الإسلام وأخلاقه وقيمه ومبادئه، ويبرهن على مدى حقدها وخبثها وفساد فكرها.

وأضاف: لا يخالجني الشك في أن تلك الجماعة المارقة أعادت سير الباطنية والقرامطة، الذين خلت قلوبهم من تعظيم شعائر الله، إن هذه الحادثة الإجرامية الكبرى لا تدع من خيار سوى أن يقف الجميع صفاً أمام هذا الإجرام الذي استهدف اعظم المقدسات وأطهر البقاع، ولم يراع مشاعر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.

وقال: لقد حقت لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المستحكمة على كل من أحدث في مدينته الطاهرة حدثاً أو آوى محدثاً، ودعا ودعوته مستجابة على كل من آذى سكان ورجال الأمن المستهدفين هم خدمة مسجد رسول الله وحماة قاصديه والساهرين على أمنه، وماذا تنقم هذه الفئة الإجرامية من هؤلاء الاخيار الابرار الذين قتلوا ظلما وعدوانا وهم صائمون ومرابطون.

وتابع: أثبتت هذه الحادثة أن هذه المنظمة الاجرامية قد بلغت حد الانحدار فكريا وعقديا وخلقياً، وإن الضربات الماحقة التي تلقتها في العراق وسورية وليبيا واليمن، قد تؤكد أن أيامها معدودة، ولن تزيد هذا الحوادث الاجرامية وإن عظمت سوى التصميم على اجتثاث جذورها وقطع شرايينها وتطهير الارض منها.