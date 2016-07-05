فيصل بن بندر يرعى احتفالات عيد الفطر بساحات قصر الحكم.. ويستقبل المهنئين

شوارع الرياض تزينت بزينة العيد ( عدسة/ بندر بخش)

يؤدي - بمشيئة الله تعالى - صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض صلاة عيد الفطر المبارك بجامع الإمام تركي بن عبدالله في وسط الرياض، كما يستقبل سموه عقب صلاة العيد وصلاة مغرب أول أيام العيد جموع المهنئين بعيد الفطر المبارك في قصر الحكم.

كما يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض مساء غدٍ انطلاقة فعاليات الاحتفال الرسمي لمدينة الرياض بعيد الفطر المبارك لهذا العام 1437 والذي تنظمه الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض على مدى الأيام الثلاثة الأولى من العيد بساحات منطقة قصر الحكم.

ويبدأ الافتتاح الرسمي للاحتفال من ساحة المصمك عبر مجموعة من الفعاليات الثقافية والتراثية المهمة تشمل العرضة السعودية التي تقيمها فرقة الدرعية للفنون الشعبية وعرضاً مرئياً بعنوان (ذاكرة الرياض) يرصد حركة التطوّر المتسارعة التي شهدتها العاصمة السعوديّة في سبيل اختصار الزمن وتحقيق مستويات عليا من النمو والازدهار إضافة لفلكلور السامري وفعالية الشعر والرواية الشعبية.

كما تم تخصيص ساحة ميدان العدل بقصر الحكم لاحتضان الأسر المنتجة عبر عدد من النوافذ لعرض منتجات تلك الأسر التي يبلغ عددها 48 أسرة منتجة، حيث تم توزيع تلك النوافذ على ثلاث مناطق مطلعة على ميدان العدل تضمّ أحدث التجهيزات تحت إشراف فريق متخصص يوفّر جميع متطلبات الأسر، ويكفل لهم ممارسة نشاطهم التجاري بسلاسة.

وفي ميدان العدل أيضاً استحدثت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض فعاليّة جديدة للطفل تتلخص في تخصيص أربع خيام تقدم برامج تعليمية وتثقيفية وترفيهية للطفل على مدى أيام العيد الثلاثة. ففي “خيمة الفنان” سيتاح للطفل الاطلاع والمشاركة في أعمال إبداعية وفنية والتعرّف على طرق الرسم والأدوات المستخدمة فيه، أما ”خيمة الطبيب” فسيمارس فيها الطفل هوايته كطبيب في محاكاة شبه واقعية يخرج منها الطفل بمعلومات طبية مفيده".

فيما ستعتني “خيمة العالِم” بصقل القدرات العلميّة لدى الأطفال ضمن إطار ترفيهيّ يشرف عليه فريق متخصص، وأخيراً “خيمة الإعلامي” التي تركّز على تنمية الجوانب الفكريّة لدى الطفل وتطوّر آليّة تعامله مع الشبكات الاجتماعية الحديثة في قالب مرح يسهم في تثقيفه ورفع مستوى وعيه.

وستشهد الساحة أيضاً عددا من الفعاليات الترفيهية الجاذبة لكافة أفراد الأسرة اضافة لمسرح الطفل الذي يقدم مجموعة من الفقرات والعروض كعرض السيرك المصغر وعروض الخفة ومسابقات ومسرحيات للأطفال.

يذكر أن فعاليات احتفالات العيد المقامة في ساحات قصر الحكم تكتسب أهميتها وقيمتها من أهمية المكان وخصوصيته، وعراقته بوصف منطقة قصر الحكم تمثل معلما حضارياً وذاكرة تاريخية تتجسد فيها معاني الوحدة الوطنية وتأسيس المملكة وتوحيدها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، طيب الله ثراه، حيث تضم هذه المنطقة، أهم المعالم الوطنية والتاريخية في مدينة الرياض، مثل: قصر الحكم وجامع الإمام تركي بن عبدالله، ومتحف المصمك، الساحات والميادين المحيطة بتلك المنطقة، مما يجعلها منطقة جاذبة بما تحويه من معالم تاريخية، إلى جانب موقعها في قلب الرياض الأمر الذي يتيح لسكان الرياض فرصة سياحية للتنزه والترفيه والتعرف على تاريخ المملكة العربية السعودية وحضارتها والانجازات التي تمت في هذه المنطقة عبر المراحل المختلفة.

"الرياض" ترصد الاستعدادات

الرياض قامت بجولة ميدانية لرصد آخر الاستعدادات الميدانية والتجهيزات لفعاليات عيد الفطر حيث زهت طرقات العاصمة والممرات المؤدية لمقرات الاحتفالات بلافتات وزينة الفرح، وبتجهيزات مميزة تنبئ باحتفال مميز وتنظيم أميز.

الأمير فيصل بن بندر

تجهيزات مميزة لاستقبال الأهالي

عمل كبير تبذله هيئة تطوير الرياض لإنجاح الفعاليات

أجنحة مخصصة للأسر المنتجة