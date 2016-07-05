ليلة العيد في المطار..!

باتت ظاهرة قضاء عيد الفطر في الخارج تنتشر بين الاسر التي يفضل كثير منها قضاء العيد مع ابنائهم واقاربهم خارج المملكة، حيث يستعد هؤلاء مبكراً للسفر ليلة العيد او صبيحة اول ايام العيد، بينما يقضي البعض اليوم الأول في زيارة الأقارب، وفي اليوم الثاني يحزم حقائبه لقضاء بقية أيام العيد خارج المملكة.

وشدّد البعض على أن العيد مناسبة اجتماعية ودينية ينبغي إحياؤها بين العائلة داخل الوطن، فهو فرصة لتقوية الروابط الأسرية ولم الشمل التي تشهد ضعفاً كبيراً خلال أيام العام، إلاّ أن السفر يقضي على ذلك، فيما البعض يحب التقليد والمباهاة والمفاخرة ويلجأ للاقتراض من أجل السفر لقضاء إجازة العيد في الخارج.

السبب التجار

في البداية تحدث د.عبدالعزيز الزير -باحث وداعية مهتم بقضايا الشباب والمجتمع- قائلاً: معظم الذين يذهبون إلى الخارج بسبب البنية التحتية للسياحة الداخلية، فمعظم الدول الغربية وحتى الخليجية وبعض الدول العربية مهيأة نفسها لاستقبال السياح من خلال تهيئة البنية التحتية، ومن خلال التجهيزات والتسهيلات، ومن خلال فتح المجال للسياح للترفيه البريء إضافةً إلى الأسعار التي تكون أحياناً في متناول اليد، فمشكلتنا الغلاء وعندنا تجار للأسف الشديد هم من جعل معظم الأسر والأفراد يهربون إلى الخارج؛ بسبب رفع الأسعار في الشقق المفروشة والفنادق وفي الأماكن الترفيهية، فنشاهد استراحات متواضعة بسعر (1500) و(2000) ريال وأكثر، متسائلاً: على أي أساس هذا السعر؟، بينما أجد جميع التسهيلات والجو الجميل والحرية البريئة توجد في تلك الدول بأسعار مناسبة جداً.

تغيير روتين

وأوضح د.خالد العامودي -دكتوراه في الإعلام ومهتم بتنمية الموارد البشرية- أن العيد في السنوات الأخيرة لم يعد بتقاليده وبأنشطته وبأساليبه التي نمارسها في الماضي، اليوم العيد أصبح باهتاً، وأصبح مملاً، بعض الأسر تقضيه بالنوم وبعض الأسر لا تعرف ماذا تعمل؟، مضيفاً أن الأسرة السعودية أصبحت أسرة محاصرة بالتقنية في كل شيء داخل وخارج البيت فأصبح التغيير من الروتين اليومي من أهم العوامل الأساسية التي تجعل الأسرة تفكر بالسفر إلى خارج المملكة، هي طبعاً تمارس التقليد، فترى الأسرة الفلانية سافرت فتريد أن تقلدها في السفر.

وعن الأسباب التي جعلت الكثيرين من الأسر يقضي أيام العيد في الخارج ذكر أن أهم شيء عند الأسرة السعودية هو التغيير، الملل الحاصل في العيد هو دافع ليطلبوا التغيير إلى جهات أخرى وبالتالي يضطر للسفر، الفعاليات الجذابة والأسعار الرخيصة، والنقطة الأخرى أن الأسر ما تجتمع في بيوتها فيجدون فرصة أن يخرجوا للخارج مع أولادهم، واليوم الأولاد مشغولون مع الجوالات والأجهزة الحديثة.

استنزاف مالي

وحول نتائج ظاهرة قضاء العيد في الخارج أكد د.العامودي على أنها استنزاف مالي كبير فالأسر السعودية تقع في الفخ التالي - صحيح أنها تأخذ عرض التذاكر والفندق أرخص-، متسائلاً: لما تذهب هناك؟، ماذا تعمل؟، تبدأ تشتري في المولات وتصرف أموال طائلة هذا الصرف استنزاف مالي للأسر السعودية، والنقطة الثانية والمهمة أن الأعياد عندنا مدتها قصيرة ثلاثة إلى أربعة أيام فرصة عظيمة جداً نحن نتركها في هذه الأعياد إننا نسافر ونترك التواصل الأسري مع بعض، هذه خسارة كبيرة، فإذا كانت الأسرة مشغولة طوال الأيام في المدارس والأعمال فعلى الأقل أيام العيد تلتقي في بيت أو استراحة أو في أي مكان ويعيدوا التواصل الاجتماعي مع الأولاد ومع الآباء والأعمام وكافة أفراد الأسرة.

السياحة الخارجية

وقال ماجد الغامدي –أخصائي نفسي ومرشد أسري– حول ظاهرة السفر للخارج أيام العيد من الأسر والأفراد: هذه الظاهرة نراها دائماً بازدياد؛ والسبب يعود إلى التقنية بالجوالات، حيث رفعت ثقافة الفرد السعودي بحيث أنه يطلع وكذلك جعلتها ظاهرة لأن الناس والمواطنين الذين سافروا للخارج أصبحت ظاهرة عندهم من خلال التصوير، أصبحنا نعرف أخبارهم وإلا في السابق كان السفر موجوداً ولكن بسبب التقنية أصبحنا نعرف من الذي سافر ومن الذي لم يسافر، ولهذا أصبحت ظاهرة، مُعدداً الأسباب التي جعلت الكثيرين من الأسر يقضون أيام العيد في الخارج وقال: البنية التنظيمية للدولة السياحية كل شيء مجهّز ومرتب وسهل الوصول إليه وكذلك تأثير الآخرين والإعلانات المغرية وحب التجربة لدى المواطن السعودي، كذلك الأسعار متقاربة مع فارق مقبول مع الدولة السياحية، وكذلك الاستقلالية، وهذه أهم شيء نعتبرها نحن النفسانيين الاستقلالية والتخفيف من أعباء العادات والتقاليد، إضافةً إلى وجود أنظمة تضبط العملية السياحية الخارجية والأجواء المناخية والتنظيم الخارجي الجيد، وأيضاً التنوع ما بين السياحة والثقافة والعادات والاجتماعات الخارجية والتطبيقات الموجودة في الأجهزة الحديثة، سهلت وساهمت في معرفة الأماكن وكذلك الأسعار مما جعلت المسافر يحسب ميزانيته كاملة قبل ما يقرر قضاء إجازة العيد في الخارج، مشيراً إلى أن المواطن أصبح واعياً ويعرف الماركات وليس كل شيء يعجبه كما كان في السابق، لدرجة أنه عندما يريد أن يهدي هدية يفكر كيف يهدي وكيف يختار هديته بعناية، وأخيراً التكلفة المالية في الخارج أقل بكثير من السياحة الداخلية.

جاذبة ومتطورة

وأشار الغامدي إلى نتائج ظاهرة قضاء أيام العيد في الخارج قائلاً: أصبح المواطن لا يملأ عينه أي شيء بسهولة لأنه سافر واطلع على الخدمات والمميزات في الخارج ولما يأتي لا يجد هذه الخدمات والمميزات، وبالتالي لا يتشجع لقضاء العيد في الداخل بل يفكر في الدول الأخرى التي عندها سياحة جاذبة ومتطورة ورخيصة الأسعار مقارنة بأسعار الشقق والفنادق الموجودة لدينا، والمواطن عندما يذهب للخارج فإن البلد يخسر مادياً بسبب المليارات التي تذهب لصالح الدول المقصودة، وهذا لا شك أنه يؤثر على اقتصادنا بشكل كبير، مبيناً أن المواطن لما يذهب يحب معرفة الثقافات وأصبح مستوى الوعي عنده مرتفعاً وأصبح جريئاً يعرف الثقافات ويعرف اللغات ويستطيع أن يحتك مع أي دولة وأي بلد وأي شخص وأي لغة، وكذلك أصبحت البلدان الخارجية تعرف ما هي ثقافة المواطن وتعرف ما هو توجهه البريء وتعرف ثقافتنا وتعرف ماذا تريد أن تقدم للمواطن، بعكس ما هو حاصل لدينا.

بناء اجتماعي

وأكد د.خالد العفيصان –رئيس قسم العلوم التربوية في كلية التربية بجامعة المجمعة- على أن البناء الاجتماعي لمجتمعنا يتغير كل فترة، واعتادت بعض الأسر على قضاء أيام العيد خارج المملكة بعيداً عن الممارسات الاجتماعية، وحضور مناسبة العيد والتجمع الأسري الذي يسعد به كل منتسب للعائلة، وهذه الظاهرة تختلف حسب رؤية من يقوم بها بمنظار العلاقات الاجتماعية والهروب من المجتمع وعاداته وتقاليده، أو من الطرف الآخر الذي لم يجد مجالاً للسفر إلاّ في يوم العيد أو قبله مضطراً، مضيفاً أن البعد في العلاقات الاجتماعية وقلة التواصل العائلي أو تحول اللقاءات إلى لقاءات رسمية وأحاديث رتيبة من الأسباب التي أوصلت بعض العوائل إلى هذه المرحلة، بدءاً من مرحلة الطفولة وإشغالهم بوسائل التواصل والشباب وعدم تشجيعهم لحضور المناسبات العائلية، لرؤيتهم أن الأحاديث والقضايا المطروحة لا تدخل ضمن اهتمامامتهم؛ بسبب اتساع الفجوة بين الأجيال واختلاف الأفكار والاهتمامات والتوجهات مع أنه باستطاعة الأسر جعل جميع الأفراد في كيان واحد متلاحم يسعى لاجتماع أفراده تحت شعار واحد، وربما يرى البعض أن المبالغة في التكاليف للمشاركة في العيد وحضوره ومشترياته والاستعداد له بالملابس، والكماليات، والهدايا، تُكلف أعباءً ماليةً كبيرةً، مما تضطر البعض لعدم قضاء العيد مع الأقارب والأصدقاء، ويستثمرون –كما يزعمون- هذه التكاليف في السفر والاستمتاع بقضاء وقت مع العائلة في أجواء بعيدة عن العيد و التزاماته.

الاجتماع العائلي

وأوضح د.العفيصان أن المتعة الحقيقة في الالتفات حول العائلة في أجواء العيد، حيث أنها لا مقارنة بين تكاليف العيد وتكاليف السفر، مضيفاً أن تغير الروتين من الأشياء المتداولة في مجتمعنا خاصةً بعد الانفتاح المجتمعي على ثقافات الشعوب الأخرى، وربما أن اجتماع العيد تحول إلى لقاءات رسمية لاجديد فيها، ليس بسبب وجود بعض الخلافات والمشاكل بين الأقارب، بل بسبب اتساع الفجوة بين الأجيال واختلاف الأفكار والتوجهات، وتشكل الأنماط الحياتية المختلفة عن ما كان يمارس في الماضي في اجتماع العيد، وحقيقةً إذا قلنا أن هناك أسباباً جعلت الكثير من الأسر يقضي أيام العيد في الخارج فيجب الإشارة إلى نقطة مهمة وهي أننا لا نثبت وجود هذه الظاهرة بشكل ملفت للنظر ولا ننكرها لكنني على ثقة أن مجتمعنا مازال بخير وأن هذه الظاهرة قليلة، وإذا كان الهدف الابتعاد عن الاجتماع العائلي والهروب منه، والابتعاد عن نمط تجمع الأهالي والعوائل وصلة الرحم فهذا مؤشر سلبي للعلاقات الاجتماعية، ويجب التحذير من ذلك والتنبيه لعواقبه، أمّا إذا كان السفر بعد يوم العيد خاصةً وأن الإجازة طويلة هذا العام ولن تتكرر بهذا الطول فالأمر يختلف.

د.عبدالعزيز الزير

د.خالد العامودي

د.خالد العفيصان

ماجد الغامدي

كثيرون يسافرون للخارج هروباً من الروتين والملل وسعياً للترفيه عن أبنائهم