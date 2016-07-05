تقرير:تناول لحوم أسماك القرش أكثر من مرتين شهريًا قد يسبب الوفاة

تشهد عدد من المحافظات الساحلية رواجا ملحوظا فى بيع أسماك القرش صغيرة الحجم، ، ويقبل عدد كبير من المواطنين على شرائها وتناولها.

وفى هذا السياق، حذر تقرير منشور بموقع "سى إن إن" الإخبارى الأمريكى من الإفراط فى تناول سمك القرش حتى لا نتعرض لمستويات سامة من عنصر الزئبق، الذى له أضرار خطيرة وقد يسبب فقدان التوازن والعمى والوفاة أحيانا، وذلك نقلاُ عن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA .

وأوصى التقرير بالحد من لحوم سمك القرش، وتناولها بحد أقصى مرة أو مرتين خلال الشهر حتى لا نتعرض لمستويات عالية من الزئبق، ومستويات سامة من الفيتامينات، حيث كشفت النتائج أن ثلث أسماك القرش التى خضعت لدراسة أشرفت عليها منظمة FDA وبلغ عددها 124 قرشا، كانت تحتوى على مستويات عالية من الزئبق بشكل يفوق الحد الطبيعى.

وشدد الباحثون على ضرورة أن تبتعد السيدات الحوامل والأطفال الصغار عن تناول لحوم سمك القرش لأن الخطورة تتضاعف عليهم، ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "The American Journal of Clinical Nutrition" خلال شهر يوليو الجارى.

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