مفاجآت الصيف ابتداءً من 8 يوليو في "أنانتارا" النخلة دبي

يوفّر منتجع "أنانتارا" النخلة دبي تجربة مثيرة تتيح للضيوف الاستمتاع بأشهى الأطباق، والفوز بأروع المفاجآت، إذ سيحظى الضيوف الذين ينفقون 600 درهم كحدّ أدنى في أي من مطاعم المنتجع أو في "أنانتارا سبا" بفرصة تدوير عجلة الحظ "أنانتارا سمر سبين" من 8 يوليو/تموز إلى 21 أغسطس/آب والفوز بواحدة من مئات الجوائز الفورية.

تشمل الجوائز السفر إلى لندن على متن الخطوط الجوية "فيرجين أتلانتيك"، أو الهروب من حرارة شمس دبي إلى وجهة لا تنسى في أحد منتجعات "أنانتارا" الراقية في جزر المالديف أو تايلاند أو قطر أو بالي أو عُمان. يُضاف إلى ذلك الاستمتاع بوجبات الـ"برانش" والأمسيات التي تحمل طابعاً ثقافياً مميزاً، والعديد من الخصومات على الأطعمة والمشروبات. هذا بالإضافة إلى العديد من الجوائز يمكنك اكتشافها في وجهات الطعام المميزة، وهي:

- مطعم "ميكونغ" الحائز على جائزة أفضل مطعم آسيوي للعام الجاري في دبي، ويوفّر رحلات اسكتشاف غنيّة ولذيذة، حيث يمكن لزائره أن يتذوّق الوصفات الشرقية، الأصيلة على مقاعد تشبه مقاعد العربات التايلاندية وطاولات الطعام الشرقية.

- مطعم"بوشمان": تسيل شرائح اللحم الطريّة الفاخرة والمأكولات البحرية الطازجة اللعاب، خصوصاً أنّها محضّرة في شواية الباريلا وأفران الفحم، وهي تقدّم مع تشكيلة من المشروبات الأسترالية. وهناك، لا تفوّت فرصة حلوى "بافلوفا" التي يتولى كبير الطهاة إعدادها!

- "لوتس لاونج": يسمح المكان بقضاء أروع الأوقات في الليل والنهار، مع إطلالات رائعة وأجواء ساحرة في المساء. يقوم خلال النهار كبير السقاة بإعداد المشروبات لترافق أنواعاً عدة من الكعك والمعجنات الشهية. وعند الغروب، وفي مكان مستلهم من الأجواء التايلاندية، يمكن الاستماع لأنغام تضفي هالة من الصفاء والاسترخاء.

- "ذا بيتش هاوس": يعتبر وجهة شاطئية خصصت لتناول الطعام والبرامج الترفيهية، تعززها أروع العروض في الهواء الطلق أو على الشرفة حيث الإطلالة على شاطئ دبي المتلألئ، مع تقديم أطباق منطقة البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك البيتزا والمقبلات والمأكولات البحرية، إلى جانب تشكيلة من الكوكتيلات المميزة.

من جانبه، يرحّب "أنانتارا سبا" بالضيوف، ويدعوهم لاكتشاف أسرار تقاليد الجمال والعافية العربية والتايلاندية، عبر علاجات موغلة في العراقة والقدم من مختلف أنحاء آسيا وخارجها، فضلاً عن أخرى تستحضر تقنيات مبتكرة.