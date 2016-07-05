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بالصور.. نقص البنزين والسولار يتسبب فى تكدس السيارات على المحطات بالخارجة

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بالصور.. نقص البنزين والسولار يتسبب فى تكدس السيارات على المحطات بالخارجة بالصور.. نقص البنزين والسولار يتسبب فى تكدس السيارات على المحطات بالخارجة
تسبب نقص المواد البترولية خاصة السولار والبنزين فى المحطات البترولية بمحافظة الوادى الجديد خاصة مدينة الخارجة، فى تكدس السيارات والدراجات البخارية وظهور طوابير الانتظار للتسابق على تموين السيارات على مدار اليوم، كما توقفت طلمبات بعض المحطات لتعرضها لأعطال نتيجة الضغط عليها ما تسبب فى استياء المواطنين وقائدى السيارات الذين اضطروا للانتظار فى طوابير لحين الحصول على حصتهم من السولار والبنزين.

وطالب قائدو السيارات بالمحافظة بضرورة ضخ كميات إضافية من السولار والبنزين وتشغيل المحطات لساعات إضافية قبل حلول عيد الفطر المبارك حتى لا تتفاقم تلك الأزمة والتى تتعرض لها المحافظة كل عام بسبب نقص الكميات المعروضة وحرص المواطنين على تأمين احتياجاتهم من المواد البترولية خلال أيام العيد.

وأكد صلاح السيد مدير عام مديرية بالمحافظة أن المديرية حرصت على تأمين احتياجات المحافظة من المواد البترولية طوال أيام عيد الفطر المبارك وتكثيف الحملات على المحطات البترولية لضبط عمليات بيع السولار والبنزين وفقًا للضوابط التى تقنن بيعها بالحد الاقصى لقائدى المركبات مؤكدًا أنه لا توجد أزمة نقص فى المواد البترولية وإنما تكدس بسبب كثرة الطب عليها من المواطنين مع اقتراب عيد الفطر المبارك .
>طوابير انتظار على محطات البنزين بالخارجة (1)
>

تكدس على محطات البنزين بالخارجة بسبب تقص السولار والبنزين

طوابير انتظار على محطات البنزين بالخارجة (2)
>

طوابير انتظار على محطات البنزين بالخارجة

طوابير انتظار على محطات البنزين بالخارجة (3)
>

أزمة نقص السولار والبنزين يتسبب فى تكدس السيارات على المحطات

طوابير انتظار على محطات البنزين بالخارجة (4)
>

بوادر أزمة فى المواد البترولية قبل حلول عيد الفطر بالخارجة

طوابير انتظار على محطات البنزين بالخارجة (5)
>

محطات البترول بالوادى الجديد تعانى من نتكدس السيارات عليها

طوابير انتظار على محطات البنزين بالخارجة (6)
>

المواد البترولية تعانى من أزمة نقص بالوادى الجديد

طوابير انتظار على محطات البنزين بالخارجة (7)
>

ازدحام على محطات البنزين بالخارجة قبل عيد الفطر


>- الأجهزة التنفيذية بالوادى الجديد تنهى استعداداتها للاحتفال بعيد الفطر المبارك

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مصر 365

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