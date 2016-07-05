أخبار عاجلة

مساء dmc - عم الشهيد الرائد عماد الركايبي: "العزاء للشعب المصري كله وأي شهيد فداء مصر" -
البدري: ضحكت أنا ومعلول على أنباء رحيله -
لأول مرة.. «إيناسيو» يؤجل الإعلان عن قائمة مباراة إنبي -
اقباط الاسكندرية يصلون فى الشارع من اجل الضحايا -
مساء dmc - تعليق صفوت الحجار على استشهاد شقيقته الشهيدة "نجوى الحجار" أول شهيدة في تاريخ شرطة -
السيسي يعلن تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب -
السيسي يعلن حالة الطواريء لمدة 3 أشهر في البلاد -
وزير التنمية المحلية يوجه برعاية مصابي حادثي كنيستي طنطا والإسكندرية -
10 صور ترصد ما تبقى من كنيسة مارجرجس بطنطا بعد الانفجار -
مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مستشفى العبور بكفر الشيخ يرفض علاج مريض و"طنطا الجامعى" يقبله بعد 11 ساعة

Google+ Print
مستشفى العبور بكفر الشيخ يرفض علاج مريض و"طنطا الجامعى" يقبله بعد 11 ساعة مستشفى العبور بكفر الشيخ يرفض علاج مريض و"طنطا الجامعى" يقبله بعد 11 ساعة
أعلنت غرفة العمليات بإسعاف كفر الشيخ استياءها لما اعتبروه بالإهمال الطبى الجسيم واستمرار لمسلسل الإهمال الطبى بالمستشفيات الحكومية، لرفض مستشفى العبور للتأمين الصحى بمحافظة كفر الشيخ استقبال "أحمد إبراهيم" من قرية المرازقة التابعة لمركز قلين مصاب بحروق بنسبة 100% نتيجة ماس كهربائى بعد انتظاره لأكثر من ساعتين بسيارة الإسعاف بحجة عدم وجود طبيب متخصص لعلاجه.

وأضافت غرفة عمليات إسعاف كفر الشيخ، فى بيان، نقلت سيارة الإسعاف المريض إلى مستشفى طنطا الجامعى، ليلاقى نفس الإهمال، فرفضت مستشفى طنطا الجامعى استقباله المريض بحجة عدم وجود أطباء متخصصين لعلاج الحالة بالمستشفى، واستمر المريض على النقالة الخاصة بسيارة الإسعاف أكثر من 11 ساعة، وبعد ضغوط على إدارة المستشفى، وتهديدات بتحرير محضر رسمى تم السماح للمريض بدخول المستشفى بعد 11 ساعة من الانتظار ولكن بعد تدهور حالته الصحية.

قال محمد على محمد "من أقارب المريض" أطالب الدكتور أحمد عماد زير الصحة بمحاسبة المسئولين بمستشفى العبور للتأمين الصحى مستشفى طنطا الجامعى، للإهمال فى حق المريض لتدهور حالته الصحية، وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعى.


>- وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ: إلغاء شرط السن للإلتحاق بمدارس التمريض

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365