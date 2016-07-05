بالصور.. محافظ كفر الشيخ يطالب الشباب بالمشاركة فى مبادرة حلوة يا بلدى

التقى اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، عددًا من شباب المحافظة للمشاركة فى تفعيل مبادرة "حلوة يا بلدى" بحضور محمد الصيرة السكرتير العام للمحافظة، والمهندس صفوت سليمان مدير عام الادارة العامة للنظافة والتجميل والتنسيق الحضارى بالمحافظة.

قال محافظ كفر الشيخ، إنه سيتم المشاركة فى تفعيل مبادرة "حلوة يا بلدى " بأسبوع النظافة بجميع مراكز ومدن المحافظة وتصل المبادرة إلى أبعد قرية وأصغر تجمع سكنى من خلال مشاركة جميع أجهزة وقطاعات المحافظة المختلفة والجمعيات الأهلية فى الفترة من 26 يوليو حتى 23 يوليو الجارى، داعيًا الجميع للمساهمة فى إنجاح هذه المبادرة الوطنية .



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محافظ كفر الشيخ ولقاؤه بالشباب



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عدد من شباب كفر الشيخ ولقاؤهم بالمحافظ



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محافظ كفر الشيح يطالب الشباب بمشاركته

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