مدير أمن السويس: الفتاة الغائبة عن منزلها عادت لأسرتها ولم تكن مخطوفة

قال اللواء مجدى عبدالعال، مدير أمن السويس، إن محافظة السويس لم تشهد حوادث خطف فتيات، وأن ما يشاع كذب وغير حقيقى، وأن البلاغ الوحيد بغياب فتاة تم التعامل معه وعادت الفتاة لأسرتها ولم تكن مخطوفة.

وأكد مدير أمن السويس لـ"اليوم السابع"، أن أسرة بالسويس حررت بلاغا بقسم شرطة فيصل أن ابنتهم خرجت ولم تعد وبعد ساعات عادت الفتاة، وتبين أنها لم تكن مخطوفة أو محتجزة وانتهى الأمر عن ذلك.

وأوضح مجدى عبدالعال، أننا نتعامل مع كل بلاغ أو محضر بمنتهى الجدية، مؤكدا أنه لم يحدث حاليا خطف فتيات ولم يحدث حتى من قبل فى السويس على مدى الأعوام الماضية حوادث خطف فتيات.

وكان بعض الأشخاص قاموا بنشر شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعى بالسويس عن اختطاف طالبة وتبين كذب الشائعات، وأن الطالبة لم تكن مخطوفة وأنها كانت متغيبة عن منزلها وعادت بعد ساعات من تغيبها.

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