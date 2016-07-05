محافظ كفر الشيخ يناقش تفعيل مبادرة "حلوة يا بلدى" وأسبوع النظافة

عقد اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، أمس الاثنين، اجتماعًا موسعًا بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، بجميع القيادات التنفيذية لوضع كل الاستعدادات والخطط والدراسات لتفعيل مبادرة "حلوة يا بلدى" وإقامة أسبوع النظافة بالمحافظة فى الفترة من 16 يوليو حتى 23 يوليو الجارى، بحضور محمد الصيرة السكرتير العام للمحافظة، والعقيد محمد السيد المستشار العسكرى، ومساعدى المحافظ، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات الخدمية، ومديرى المصالح الحكومية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

قال محافظ كفر الشيخ، إنه سيتم التنسيق لمشاركة جامعة كفر الشيخ ومديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى، ومديرة الشئون الصحية، والأزهر ومديرية الشباب والرياضة "مراكز الشباب"، والأوقاف والكنائس، والتضامن الاجتماعى والرى، والزراعة، والجمعيات الأهلية، والمعهد العالى للخدمة الاجتماعية، لتنظيم حملات تطوعية من الشباب للنظافة والتجميل بالمدن بالعطلة الصيفية هذا العام، من خلال الادارة العامة للنظافة والتجميل، بالتنسيق مع الوحدات المحلية بالمراكز والمدن، وجميع المصالح الحكومية.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن الهدف من هذه الحملة رفع مستوى النظافة والتجميل بالمحافظة بالمشاركة المجتمعية من خلال الشباب والعمل الجماعى، وتعميق روح الانتماء والولاء للوطن، مضيفًا أنه سيتم بعد تطبيق هذه المبادرة وتنظيم مسابقة لاختيار افضل مدينة، وأفضل شارع، وأفضل قرية، وأفضل مدرسة، وأفضل مستشفى، وأفضل مصلحة حكومية، وسيكون هناك حوافز ومكافآت مالية للفائزين .

ودعا محافظ كفر الشيخ المواطنين وكل أبناء المجتمع إلى التعاون بالمشاركة فى مبادرة "حلوة يا بلدى" لدفع عملية النظافة والتجميل بقرى ونجوع وشوارع ومدن المحافظة، لافتًا إلى أن محافظة كفر الشيخ بها، 99 وحدة محلية قروية و228 قرية وتابع و1916 كفر وعزبة؛ نعمل بكل جهد حتى نلبى احتياجات المواطنين من مرافق وخدمات بهذه المناطق.

وكلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن ومديرى المصالح الحكومية بوضع الخطط الأزمة لتفعيل المبادرة فى موعدها المقرر، وعمل تقارير موثقة بالصور قبل وأثناء وبعد أعمال النظافة والتجميل، وسيكون هناك حوافز مجزية للمتميزين.

كما دعا المحافظ جميع وسائل الإعلام المختلفة إلى الاهتمام بهذه المبادرة والترويج لها لمساعدة المواطنين على المساهمة فى هذه المبادرة القومية التى تعلى قيم انسانية وصحية ووطنية لا حدود لها من أجل أبنائنا.



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محافظ كفر الشيخ أثناء الاجتماع المستشار العسكرى والسكرتير العام



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الدكتورة منى مصطفى وكيل وزارة التعليم وصلاح عثمان وكيل المديرية



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جانب من الحضور من الجهاز التنفيذى لمحافظة كفر الشيخ



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رجال الأوقاف والأزهر وممثلو الكنيسة يشاركون فى مبادرة حلوة يابلدي



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القيادات التنفيذية من رؤساء مدن ووكلاء الوزارة أثناء اجتماع محافظ كفر الشيخ

- محافظ كفر الشيخ يتفقد عددا من دور المناسبات ويقرر وضع خطة كاملة لتطويرها

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