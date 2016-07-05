إطلاق إسم الشهيد العقيد أحمد عفت على مدرسة بدمنهور فى الدقهلية

قرر اليوم الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، إطلاق إسم شهيد السياحة والأثار بالبحيرة العقيد " أحمد عفت فؤاد " رئيس قسم السياحة والاثار برشيد على إحدى مدارس دمنهور تخليدا لإسم الشهيد وتكريما له وتقديرا لدورة فى خدمة الوطن خلال فترة عمله، جاء ذلك اليوم خلال إستقبال المحافظ لآسرة الشهيد " أولادة " أدهم ، طالب فى المرحلة الإعدادية وإلهام طالبة بالصف الثانى الثانوى " وزوجتة وشقيقتة المهندسة أمل عفت .

حيث قام المحافظ بتكريم إسم الشهيد ومنحة شهادة تقدير من المحافظة وإطلاق إسمة على مدرسة التعاون الحديثة بدمنهور ، وأكد المحافظ خلال اللقاء على الدور الذى قام به الشهداء من أبناء المحافظة فى الذود عن تراب الوطن وتقديم أرواحهم فداء له ، كما قرر المحافظ عمل لوحة شرف تجمع كل أبناء المحافظة من شهداء الشرطة والجيش تحوى معلومات وصور عن بطولاتهم ، تخليدا لهم حتى يكونوا نموذج يحتذى به للأجيال القادمة .مشيرا على تقديم كافة أوجة الدعم والمساعدة لأسر الشهداء .

وكان الشهيد قد أستشهد الشهر الماضى خلال مشاركتة فى إحدى المأموريات بمنطقة وادى النطرون حيث إنفجر إطار السيارة التى كان يستقلها أثناء قيامة بتأمين وفد سياحى كان يقوم بزيارة منطقة الأديرة بوادى النطرون مما تسبب فى إنقلاب السيارة وإصابتة التى أودت بحياتة وإصابة مأمور شرطة السياحة والاثار بالبحيرة العميد أشرف محروس الذى مازال يتلقى العلاج بمستشفى الشرطة بلإسكندرية .

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