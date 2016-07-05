مدير أمن الفيوم يستقبل المحافظ والنواب فى حفل إفطار المديرية

استقبل اللواء ناصر العبد مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم، المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم ونواب المحافظة وعدد من وكلاء الوزارات والتنفيذيين والصحفيين بالمحافظة خلال حفل الإفطار الذى نظمته مديرية الأمن مساء اليوم الإثنين.

وقال مدير أمن الفيوم، إن هذا الحفل يأتى فى إطار توجيهات الوزارة بالتواصل الاجتماعى مع كافة مؤسسات المجتمع وفئاته لما له من مردود ايجابى على حسن العلاقة بين جهاز الشرطة والأجهزة التنفيذية والشعبية.

كما حضر حفل الإفطار وفد بيت العائلة بالفيوم، ووكيل وزارة الأوقاف، والأنبا إبرام مطران الفيوم وتناول جميع الحاضرين الإفطار بمطعم نادى ضباط الشرطة بمديرية أمن الفيوم ثم عقبه جلسه مفتوحة بحديقة النادى.

- مباحث التموين تكشف اختلاس 64 مليون جنيه من أموال دعم القمح بالفيوم

>

>