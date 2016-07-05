إضافات صحية للسلطة تحميك من الإصابة بالأورام السرطانية الخطيرة.. تعرف عليها

مفاجأة كبيرة وبشرى سارة كشفت عنها مؤخرا صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، بخصوص أحدث الوسائل الطبيعية التى تساهم فى مكافحة الأورام السرطانية القاتلة.

وكشفت الدراسة التى أشرف عليها باحثون من معهد موسكو للتكنولوجيا والفيزياء بروسيا، أن الشبت والبقدونس يتمتعان بقيمة غذائية عالية وفوائد صحية استثنائية، مثل تحسين رائعة الفم وتقوية المناعة وتعزيز الرؤية وتقليل سقوط الشعر والعديد من الفوائد الأخرى.

وأكد الباحثون أن تناول الشبت والبقدونس معا يساهم فى تكوين مركب جديد يتمتع بخواص رائعة مضادة للسرطان يعرف باسم "جلازيوفيانين أ glaziovianin A"، والذى يوجد بشكل طبيعى فى بعض أوراق النبات، لافتين إلى أنها تكافح الأورام عن طريق منع نموها وإحداث خلل فى عملية نمو الخلية.

وللاستفادة من هذه النتائج، يمكن تحضير طبق سلطة عن طريق إضافة الشبت والبقدونس معا إلى مكونات السلطة التقليدية التى تشمل: الطماطم والخيار والجزر، لتحقيق أقصى فوائد صحية، حيث ستتكون مادة "الجلازيوفيانين" المضادة للسرطان، كما أن الخضراوات الطازجة تكافح الإصابة بالأورام السرطانية.

ويأمل الباحثون أن تساهم فى هذه النتائج فى تطوير دواء جديد يعالج السرطان، ويحد من الحاجة لاستخدام العلاج الكيماوى المعروفة بفوائده الصحية المثيرة، خاصة أن طريقة تحضير مادة جلازيوفيانين أ غير مكلفة وتتم باستخدام تقنيات بسيطة للغاية. ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Journal of Natural Products" خلال شهر يوليو الحالى.

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