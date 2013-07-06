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وفاة نبيل من فرقة نحاس إكس فاكتور

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وفاة نبيل من فرقة نحاس إكس فاكتور وفاة نبيل من فرقة نحاس إكس فاكتور

فارق نبيل، أحد عناصر فرقة النحاس المغربية، الحياة بعد معاناة مع مرض غريب منذ 3 أعوام أفقده الحركة والنطق.
وكان الفنان، الذي درس الهندسة الميكانيكية، يعاني من التصلب الجانبي الضموري الذي يسبب في ضمور تدريجي للخلايا العصبية
الحركية ويؤدي إلى شلل تدريجي لعضلات الهيكل العظمي.
يذكر أن فرقة النحاس الغنائية شاركت عام 2007 في برنامج "اكس فاكتور" في لبنان،وهي نواة لصداقة تمتد الى الطفولة بين عمر وأنس ، فيما نبيل كان يسكن بجوارهما، أما سفيان فتعرفوا عليه بالرباط ، وبين الأربعة الكثير من الانسجام الإنساني والفني بحكم اهتماماتهم المشتركة بالمجال الفني وشغفهم بالموسيقى
وكان سفيان مولعاً بالأغاني العربية والراي،أما الراحل نبيل يحب البلوز والبوب، وأنس مغرم بالراب والبوب، فيما عمر كان يسمع موسيقى البوب والروك، هذا الاختلاف والمزيج بين الأطياف الفنية أغنى كثيرا مسار الفرقة والأعمال التي قدمتها تأتي كمزيج من كل هذه.

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