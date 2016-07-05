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ضبط 1209 قطع أدوات كهربائية مغشوشة داخل محل بالأزبكية

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ضبط 1209 قطع أدوات كهربائية مغشوشة داخل محل بالأزبكية ضبط 1209 قطع أدوات كهربائية مغشوشة داخل محل بالأزبكية
تمكنت شرطة والتجارة الداخلية بالقاهرة، من ضبط 1209 قطع أدوات كهربائية مغشوشة فى الأزبكية، وحرر محضر بالواقعة.

وردت معلومات لشرطة التموين تفيد بقيام صاحب محل غير مرخص لتجارة الأدوات الكهربائية بنطاق دائرة الأزبكية بحيازة وتجميع كميات كبيرة من الأسلاك والأدوات الكهربائية الخالية من أية مستندات تفيد مشروعية حيازتها أو مصدرها "مجهولة المصدر" المغشوشة والمقلدة لكبرى الشركات مدخلا الغش على جمهور المستهلكين .

وقامت مجموعة عمل من ضباط الإدارة بمداهمة المحل المتحرى عنه، وأسفر ذلك عن ضبط مديره المسئول و1209 قطع أدوات كهربائية مغشوشة و900 متر أسلاك كهربائية مجهولة المصدر، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة.

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مصر 365

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