شرطة الشارقة تتابع جهودها في البحث عن جثة شاب غرق بشاطئ كلباء

تتابع فرق البحث والإنقاذ بالقيادة العامة لشرطة الشارقة وخفر السواحل جهودها في البحث عن جثة شاب في الثلاثينات من عمره، غرق أثناء وجوده بصحبة أصدقائه بشاطىء البحر في كلباء، حيث قام بالنزول إلى البحر مع أحد أصدقاءه بغرض السباحة.

وكان البلاغ قد ورد إلى غرفة العمليات بمركز شرطة كلباء الشامل في الثامنة من مساء الاثنين يفيد بتعرض شاب للغرق بالمنطقة المذكورة. حيث هرعت إلى الموقع دوريات الشرطة والإسعاف الوطني وفرق الإنقاذ التابع لحرس السواحل، وباشرت على الفور عملها في موقع الحادث بمشاركة طائرة عامودية تابعة للقوات المسلحة في البحث عن جثة الشاب ويدعى ( خ. ح) ايراني الجنسية..

ولم يتم العثور على الجثة حتى هذه اللحظة، وناشد العقيد محمد عبدالله العوبد مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية الجمهور بأخذ الحيطة والحذر وعدم نزول البحر من قبل اشخاص اللذين لا يجيدون السباحة، والتقيد بالتعليمات المتعلقة بمنع السباحة في بعض المواقع خاصة خلال هذه الفترة من العام والتي تشهد إقبالاً كبيرا من الجمهور على إرتياد الشواطئ، كما طالب الأهالي بمنع توجه ابنائهم الشباب والمراهقين والأطفال إلى البحر بمفردهم. وضرورة إتباع التعليمات والإرشادات التي تصدر من اجهزة الشرطة والدوائر المختصة في الدولة بهذا الشأن.