"المرور": رصد 5690 مخالفة وحجز 22 "توك توك" بالجيزة

كثفت اليوم الاثنين الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء مجدى إسماعيل، مدير المرور من حملاتها المرورية أعلى محاور وميادين المحافظة لرصد كافة المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور لمنع وقوع أى حوادث مرورية.إعلان - Ads إعلان - Ads
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ورصدت الإدارة خلال الـ24 ساعة الماضية 5690 مخالفة متنوعة منها 39 مخالفات تجاوز سرعات 1778 مخالفة نموذج 125 ورصد 33 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى، وتم حجز 22 توك توك مخالف لقواعد وآداب المرور و13 مخالفة صلاحية فنية للسيارة وتواصل الإدارة حملاتها المرورية لرصد المخالفات بالشوارع.
>المرور يضبط 32 سائقا يتعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة بالطرق السريعة
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