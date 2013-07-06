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ما سر تأجيل عرض "حمام شامي" لما بعد رمضان

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ما سر تأجيل عرض "حمام شامي" لما بعد رمضان ما سر تأجيل عرض "حمام شامي" لما بعد رمضان

كشف المخرج السوري مؤمن الملا أن مسلسله الجديد "حمام شامي" لن يعرض في شهر رمضان المقبل بل سيأخذ حيزاً خاصاً للعرض بعد شهر رمضان مباشرة.
وقال الملا في تصريح خاص "اتخذنا قرارا نحن أسرة مسلسل حمام شامي بأن يكون العرض الأول للمسلسل بعد شهر رمضان المبارك، وذلك لعدة أسباب، فهناك عمليات فنية معقّدة ومعروف أنها تعقب عمليات التصوير وأهمها المونتاج والمكساج والغرافيك والموسيقى التصويرية، وتلك العمليات تحديداً تستغرق وقتاً طويل بالتالي، ارتأينا عرض العمل مباشرة بعد نهاية شهر رمضان.
وأكد الملا تأييده لخطوة القنوات الفضائية الكبرى بفسح مجال العرض الأول لأعمال درامية عربية خارج شهر رمضان وقال "أؤيد هذه الخطوة بل أدعو لأن يتم تعميمها، ليس عدلا أن تحشر كل المسلسلات العربية في شهر واحد لتقدم للجمهور كعرض أول.. هناك زحمة مسلسلات والمشاهد يضيع عادة بين هذا وذاك"، مضيفاً "نحن نقدم كل شيء في شهر واحد بينما نخسر 11 شهرا على المسلسلات التركية وغيرها، هذا ليس صوابا وعلينا تصويب سلوكنا في العرض".
وكانت عمليات تصوير مسلسل حمام شامي انطلقت في مدينة أبو ظبي الإماراتية قبل شهرين، كأول مسلسل سوري دمشقي يصوّر خارج أسوار دمشق، ويشارك في بطولة العمل نخبة من نجوم سورية: مصطفى الخاني وأحمد الأحمد وسليم صبري وواحة الراهب وعبد الهادي الصباغ ومها المصري وغادة بشور وأنطوانيت نجيب وديمة الجندي وديمة بياعة وجنان البكر..

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