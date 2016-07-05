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العثور على سيدة مشنوقة داخلة شقتها بالمحلة.. وأسرتها تتهم زوجها

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العثور على سيدة مشنوقة داخلة شقتها بالمحلة.. وأسرتها تتهم زوجها العثور على سيدة مشنوقة داخلة شقتها بالمحلة.. وأسرتها تتهم زوجها
عثر أهالى قرية عياش التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية على جثة لسيدة فى العقد الرابع من العمر مشنوقة وعليها آثار دماء داخل شقتها بالقرية واتهمت أسرتها وأهالى القرية زوجها بقتلها إثر مشاجرة نشبت بينهما قبل الإفطار.

وحاول الأهالى الفتك بزوجها وانتقل العميد طارق داود مأمور مركز المحلة والعقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود والرائد محمد البرلسى رئيس مباحث مركز المحلة وتبين أن السيدة تدعى "أسماء" وزوجها يدعى "ر.ف.ا" 45 سنة، مدرس بمدرسة المحلة الثانوية الصناعية بنات، وقرر أهالى القرية أن مشاجرة نشبت بينه وبين زوجته قبل الإفطار ثم غادر الشقة وتوجه للمسجد لرفع أذان المغرب واكتشفوا أنها مشنوقة وعليها آثار دماء واتهموا زوجها بقتلها وحاولوا الفتك به وتم نقله بسيارة شرطة لمركز شرطة المحلة تم إخطار اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية وتم إخطار أحمد نجيب رئيس نيابة مركز المحلة للتحقيق فى الواقعة.


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