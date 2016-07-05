مباحث مطار القاهرة تُلقى القبض على 29 هاربًا من تنفيذ 44 حكمًا قضائيًا

ألقت سلطات البحث الجنائى بمطار القاهرة الدولى، اليوم الاثنين، القبض على 29 هاربًا من تنفيذ أحكام قضائية بلغ مجموعها 44 حكمًا قضائيًا.

وشنت أجهزة الأمن بالمطار حملة أمنية مكبرة على جميع الطرق من وإلى المطار وداخل صالات السفر والوصول وساحات انتظار السيارات لضبط الإيقاع الأمنى داخل المطار.

وأسفرت الحملة عن إلقاء القبض على 29 هاربًا ومطلوبًا للتنفيذ فى قضايا تنوعت ما بين مخدرات وتزوير وتبديد وخيانة أمانة وبناء دون رخصة.

وأمر اللواء فهمى مجاهد مساعد وزير الداخلية مدير أمن المطار، بسرعة ترحيلهم إلى قسم شرطة الخليفة تمهيدًا لتسليمهم إلى الأقسام التابعين لها لتنفيذ ومعارضة واستئناف الأحكام الصادرة بحقهم.

صالات المطار تشهد استقرارًا وسيولة فى عمليات إنهاء إجراءات وصول الركاب

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