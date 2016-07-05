تجديد حبس شاب 45 يومًا بتهمة ازدراء الأديان

جددت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، حبس المدوّن الشاب "م.ح" 45 يومًا، بتهمتى نشر أخبار كاذبة وازدراء الأديان.

عقدت الجلسة داخل غرفة المداولة، وطالب دفاع المتهم بإخلاء سبيله لتجاوزه فترة الحبس الاحتياطى، وانتفاء مبررات الحبس.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على الشاب منتصف العام الماضى، لاتهامه بازدراء الأديان، ونشر أخبار كاذبة أثناء إلقائه كلمة بإحدى الندوات، ووجهت له النيابة العامة عدة تهم منها نشر أخبار كاذبة، وازدراء الأديان، وبالتحقيق معه بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات، لاتهامه بنشر أخبار كاذبة وازدراء الأديان.

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المتحدث باسم العدل: إلغاء مادة ازدراء الأديان "غير معقول" ولا نمانع تعديلها

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