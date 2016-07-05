أخبار سوريا..المرصد: صد هجوم مضاد لتنظيم داعش فى منبج .. وفرار 13 ألف مدنى

أعلن مدير المرصد السورى لحقوق الإنسان رامى عبد الرحمن، قيام قوات سوريا الديموقراطية مدعومة بغطاء جوى من قوى التحالف بقيادة الولايات المتحدة بصد هجوم مضاد ثان خلال 24 ساعة شنه تنظيم "داعش" قرب مدينة منبج.

ونقل راديو (سوا) الأمريكى مساء أمس الاثنين، عن عبد الرحمن قوله إن تنظيم داعش فى سعيه لكسر حصار منبج، أقدم على شن هجوم من ثلاث جبهات أمس الأول، تلاه هجوم آخر أمس الأحد، مشيرا إلى فرار 13 ألف مدنى على الأقل من منبج منذ بدء عملية قوات سوريا الديمقراطية.

وأشار مدير المرصد السورى إلى أن عملية النزوح تضاعفت منذ فرض قوات سوريا الديموقراطية طوقا كاملا على المدينة فى يونيو الفائت، كان من ضمنها ما شهده حى الحزونة جنوب منبج من فرار للمئات من سكانه أمس الأحد، وكانت قوات سوريا الديموقراطية قد بدأت، فى يونيو هجوما لاستعادة السيطرة على مدينة منبج من تنظيم داعش.

واعتبر مدير المرصد رامى عبد الرحمن عدم تحقيق نجاح من جانب قوات سوريا الديموقراطية خلال الأيام الـ10 الأخيرة يعود إلى قيام مقاتلى التنظيم بتلغيم المبانى فى مدينة منبج.