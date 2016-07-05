أخبار عاجلة

مساء dmc - عم الشهيد الرائد عماد الركايبي: "العزاء للشعب المصري كله وأي شهيد فداء مصر" -
البدري: ضحكت أنا ومعلول على أنباء رحيله -
لأول مرة.. «إيناسيو» يؤجل الإعلان عن قائمة مباراة إنبي -
اقباط الاسكندرية يصلون فى الشارع من اجل الضحايا -
مساء dmc - تعليق صفوت الحجار على استشهاد شقيقته الشهيدة "نجوى الحجار" أول شهيدة في تاريخ شرطة -
السيسي يعلن تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب -
السيسي يعلن حالة الطواريء لمدة 3 أشهر في البلاد -
وزير التنمية المحلية يوجه برعاية مصابي حادثي كنيستي طنطا والإسكندرية -
10 صور ترصد ما تبقى من كنيسة مارجرجس بطنطا بعد الانفجار -
مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

البرلمان الليبى يستنكر تفجيرات السعودية.. ويؤكد: حربنا واحدة ضد الإرهاب

Google+ Print
البرلمان الليبى يستنكر تفجيرات السعودية.. ويؤكد: حربنا واحدة ضد الإرهاب البرلمان الليبى يستنكر تفجيرات السعودية.. ويؤكد: حربنا واحدة ضد الإرهاب
تقدم رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح للملك سلمان وللشعب السعودى بخالص تعازيه ومواساته القلبية لمن طالتهم أيادى الإرهاب والتطرف وتضامن الشعب الليبى مع المملكة العربية فى "حربنا الواحدة" ضد الإرهاب والتطرف.

وقال المتحدث الرسمى باسم مجلس النواب الليبى عبد الله بليحق، إن رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن أعضاء المجلس يستنكر الأعمال الإرهابية الجبانة التى طالت المملكة العربية السعودية مساء أمس.
>

- أمير الكويت يرسل برقية للعاهل السعودى لإدانة حادث المدينة المنورة الإرهابى
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة