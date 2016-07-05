البرلمان الليبى يستنكر تفجيرات السعودية.. ويؤكد: حربنا واحدة ضد الإرهاب

تقدم رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح للملك سلمان وللشعب السعودى بخالص تعازيه ومواساته القلبية لمن طالتهم أيادى الإرهاب والتطرف وتضامن الشعب الليبى مع المملكة العربية السعودية فى "حربنا الواحدة" ضد الإرهاب والتطرف.

وقال المتحدث الرسمى باسم مجلس النواب الليبى عبد الله بليحق، إن رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن أعضاء المجلس يستنكر الأعمال الإرهابية الجبانة التى طالت المملكة العربية السعودية مساء أمس.

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