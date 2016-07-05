أخبار العراق..العبادى يتلقى برقية عزاء من بوتين فى ضحايا تفجير"الكرادة" الإرهابى

تلقى القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، برقية عزاء من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أعرب فيها عن تعازيه للعبادى والشعب العراقى وعوائل ضحايا التفجير الإرهابى فى منطقة "الكرادة" وسط بغداد.

وذكر المكتب الإعلامى لرئيس الوزراء العراقى أن بوتين أكد إدانة روسيا بشدة للجريمة الوحشية فى الكرادة التى أصبحت شاهدا على جوهر الإرهاب اللإنسانى.

وشدد بوتين على ضرورة أن يتوحد المجتمع الدولى بأكمله من أجل مكافحة هذا الشر بصورة فعالة، مبديا استعداد روسيا الاتحادية لتقديم المساندة لقيادة وشعب العراق الصديق فى مجال مكافحة الإرهاب.

كما تلقى العبادى برقية عزاء من رئيس الوزراء السويدى ستيفان لوفين فى ضحايا تفجير"الكرادة" الإرهابى.. وتقدم لوفين بالتعازى لللعبادى وللشعب العراقى وعوائل الضحايا.

وأكد وقوف السويد مع حكومة وشعب العراق فى هذا الموقف المأساوى العصيب مجددا التزام بلاده بشأن إقامة الشراكة الواسعة وبضمنها القتال ضد الإرهاب وتحقيق السلام.