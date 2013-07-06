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تنسيقية 30 يونيه بأسيوط: ندعم البرادعى إن أصاب ونعارضه إن أخطأ

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تنسيقية 30 يونيه بأسيوط: ندعم البرادعى إن أصاب ونعارضه إن أخطأ تنسيقية 30 يونيه بأسيوط: ندعم البرادعى إن أصاب ونعارضه إن أخطأ

أصدرت تنسيقية 30 يونيه، بيانا مساء اليوم، على لسان الدكتور على سيد المتحدث باسم اللجنة التنسيقية لـ30 يونيه بأسيوط، تعليقًا على تعيين الدكتور محمد البرادعى رئيسًا للوزراء.

وجاء فى البيان، أن قرار تعيين الدكتور محمد البرادعى رئيسا لوزارء جاء خطوة على الطريق الصحيح للوصول إلى حكومة كفاءات وصناعة حالة من التصالح الوطنى بين فئات المجتمع المصرى، ونتمنى دعمه شعبيا، وكما نتمنى عدم ترشيحه للانتخابات الرئاسية القادمة درءا للشبهات.

وتابع البيان: نطالبه بتغليب المصلحة العامة وتولية الكفاءة بعض النظر عن أى انتماء سياسى أو أيديولوجى لنهضة مصر، ونرى أنه كرجل مفكر يتميز بعقلية علمية وقبول دولى واسع واحترام من المؤسسات الدولية المختلفة، ونحن ننتظر منه الكثير ومتفائلون بالمستقبل.

وأوضح أن المطالب من رئيس الوزراء يجب أن تكون عامة وليست إقليمية ولا فئوية، ففى الأساس نطالب بتوفير احتياجات المواطن البسيط وتوفير الخدمات الأساسية كالماء النظيف والكهرباء ومواد الطاقة والخبز لينعم المواطنون بالأمن الاجتماعى.

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مصر 365

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