لجنة تفتيش تضبط 510 علب مواد غذائية منتهية الصلاحية بأسوان

قامت لجنة التفتيش على السلع الغذائية بمدينة أسوان اليوم، وشاركت فيها قطاعات الصحة والطب البيطرى والتموين والوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان والأجهزة الأمنية، للتأكد من صلاحية المعروض السلعى للاستهلاك الآدمي وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات.

أسفرت الجهود عن ضبط حوالي 510 علب مواد غذائية منتهية الصلاحية، وشملت الجهود ضبط 380 باكو بسكويت و130 علبة مربي منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك بعد اكتشاف أن المضبوطات كانت معدة للعرض في محلات بقالة شرق مدينة أسوان.

تحرر المحضر رقم 2626 لسنة 2016 جنح قسم ثان أسوان، وجار عرض المحضر على النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

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