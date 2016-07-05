أخبار عاجلة

مساء dmc - عم الشهيد الرائد عماد الركايبي: "العزاء للشعب المصري كله وأي شهيد فداء مصر" -
البدري: ضحكت أنا ومعلول على أنباء رحيله -
لأول مرة.. «إيناسيو» يؤجل الإعلان عن قائمة مباراة إنبي -
اقباط الاسكندرية يصلون فى الشارع من اجل الضحايا -
مساء dmc - تعليق صفوت الحجار على استشهاد شقيقته الشهيدة "نجوى الحجار" أول شهيدة في تاريخ شرطة -
السيسي يعلن تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب -
السيسي يعلن حالة الطواريء لمدة 3 أشهر في البلاد -
وزير التنمية المحلية يوجه برعاية مصابي حادثي كنيستي طنطا والإسكندرية -
10 صور ترصد ما تبقى من كنيسة مارجرجس بطنطا بعد الانفجار -
مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

لجنة تفتيش تضبط 510 علب مواد غذائية منتهية الصلاحية بأسوان

Google+ Print
لجنة تفتيش تضبط 510 علب مواد غذائية منتهية الصلاحية بأسوان لجنة تفتيش تضبط 510 علب مواد غذائية منتهية الصلاحية بأسوان
قامت لجنة التفتيش على السلع الغذائية بمدينة أسوان اليوم، وشاركت فيها قطاعات الصحة والطب البيطرى والتموين والوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان والأجهزة الأمنية، للتأكد من صلاحية المعروض السلعى للاستهلاك الآدمي وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات.

أسفرت الجهود عن ضبط حوالي 510 علب مواد غذائية منتهية الصلاحية، وشملت الجهود ضبط 380 باكو بسكويت و130 علبة مربي منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك بعد اكتشاف أن المضبوطات كانت معدة للعرض في محلات بقالة شرق مدينة أسوان.

تحرر المحضر رقم 2626 لسنة 2016 جنح قسم ثان أسوان، وجار عرض المحضر على النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

- ضبط 710 كيلو لحوم فاسدة داخل ثلاجة فى بولاق الدكرور
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365