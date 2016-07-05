محافظ بنى سويف يوزع 50 جهاز عروس للفتيات غير القادرات والآيتام

شهد المهندس شريف محمد حبيب، محافظ بنى سويف، مساء اليوم، الاحتفالية التى نظمها مجلس إدارة مسجد عمر بن عبد العزيز لتجهيز الفتيات غير القادرات والأيتام، وذلك بعد صلاة العشاء، أمس والقيام بالمسجد، بحضور اللواء حسام الدين رفعت السكرتير العام واللواء خالد سيد رئيس المدينة والمستشار أحمد عبد الجواد، رئيس مجلس إدارة المسجد، والشيخ خلف سعد وكيل مديرية الأوقاف وجموع المصلين وأهالى وأسر الفتيات.

وخلال الاحتفالية قام المحافظ بتوزيع الأجهزة الكهربائية ومستلزمات تجهيز العرائس المقدمة من مجلس إدارة المسجد والتى تشمل "ثلاجة غسالة بوتاجاز" لكل فتاة، بإجمالى 50 فتاة من غير القادرات من الأيتام والأسر الأولى بالرعاية من مختلف مراكز المحافظة حيث قدم المحافظ التهنئة للعرائس بمناسبة الزفاف، فضلاً عن تهنئته لهن بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وفى نفس السياق وبمقر مؤسسة الأيتام ببنى سويف، قام المحافظ بتوزيع عدد 60 جهاز عروس على الفتيات اليتيمات وغير القادرات، والمقدمة من جمعية شباب الخير للتنمية والخدمات والذى يتضمن مطبخ خشبى بكل مستلزماته وعدد من الأجهزة المنزلية والكهربائية من غسالات وثلاجات وبوتاجازات للعرائس اليتميات وغير القادرات من الأسر الفقيرة.

حضر توزيع الأجهزة بمؤسسة الأيتام اللواء حسام الدين رفعت السكرتير العام وأكرم عباس، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، واللواء خالد سيد رئيس المدينة، ورئيس مجلس إدارة جمعية شباب الخير للتنمية والخدمات "محمد سيد"، وأهالى وأسر العرائس اليتيمات وغير القادرات .