محافظ بنى سويف يوزع 50 جهاز عروس للفتيات غير القادرات والآيتام

وخلال الاحتفالية قام المحافظ بتوزيع الأجهزة الكهربائية ومستلزمات تجهيز العرائس المقدمة من مجلس إدارة المسجد والتى تشمل "ثلاجة غسالة بوتاجاز" لكل فتاة، بإجمالى 50 فتاة من غير القادرات من الأيتام والأسر الأولى بالرعاية من مختلف مراكز المحافظة حيث قدم المحافظ التهنئة للعرائس بمناسبة الزفاف، فضلاً عن تهنئته لهن بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وفى نفس السياق وبمقر مؤسسة الأيتام ببنى سويف، قام المحافظ بتوزيع عدد 60 جهاز عروس على الفتيات اليتيمات وغير القادرات، والمقدمة من جمعية شباب الخير للتنمية والخدمات والذى يتضمن مطبخ خشبى بكل مستلزماته وعدد من الأجهزة المنزلية والكهربائية من غسالات وثلاجات وبوتاجازات للعرائس اليتميات وغير القادرات من الأسر الفقيرة.
حضر توزيع الأجهزة بمؤسسة الأيتام اللواء حسام الدين رفعت السكرتير العام وأكرم عباس، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، واللواء خالد سيد رئيس المدينة، ورئيس مجلس إدارة جمعية شباب الخير للتنمية والخدمات "محمد سيد"، وأهالى وأسر العرائس اليتيمات وغير القادرات .